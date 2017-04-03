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Станцию метро «Тракторный завод» закрыли из-за бесхозного рюкзака

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  • 3.04.2017, 14:31
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На станции не останавливаются поезда, также закрыт доступ для пассажиров метрополитена.

Станцию метро «Тракторный завод» временно закрыли для пассажиров. Об этом рассказал tut.by представитель столичного метрополитена Андрей Кузьмин.

«В 14.07 станция была временно закрыта из-за бесхозного рюкзака», — рассказал он.

На станции не останавливаются поезда, также закрыт доступ для пассажиров метрополитена. На месте работают представители правоохранительных органов.


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