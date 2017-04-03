В Борисове совершил самоубийство 25-летний солдат-срочник 14 3.04.2017, 18:04

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До окончания срока службы ему оставалось полгода.

Анонимная информация о самоубийстве 31 марта солдата-срочника в воинской части, расположенной в Зеленом городке в Борисове, появилась сегодня в местном паблике «Типичный Борисов».

Пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров подтвердил ex-Press.by факт суицида. Солдату было 25 лет, и до окончания срока службы ему оставалось полгода.

В начале февраля 2017 года в Борисовском районе был обнаружен труп солдата, исчезнувшего осенью 2016 года из воинской части в Жодино. Следствие предположило, что молодой человек совершил суицид.

19 января 2017 года в 72-м учебном центре в Печах под Борисовом умер солдат воздушно-десантных войск. В СМИ писали, что он умер на плацу. Пресс-служба Министерства обороны подтвердила смерть солдата в Печах, однако, уточнила, что она не связана непосредственно с прохождением военной службы.

В августе 2016 года на 227-полигоне «Борисовский» застрелился солдат-срочник. Военнослужащий получил боевые патроны и отправился на огневой рубеж. Не доходя до него несколько метров, парень приставил автомат к голове и выстрелил.

В августе 2013 года воинской части 43064б в Печах умер солдат-срочник из Гомельской области. Официальная версия летального исхода — гипертонический криз, вскрытие показало еще и отек легких.