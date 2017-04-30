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Шуневич метит на место Лукашенко

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  • 30.04.2017, 8:14
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Карикатура: cartoonbank.ru

Поставит ли Шуневич в Беларуси памятник «власовцам»?

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал Charter97.org дело Вячеслава Коснерова.

- Как вы прокомментируете само дело Косинерова и неожиданно мягкий приговор в виде штрафа в пять базовых величин?

- Очень рад, что Вячеслав на свободе. Он настоящий герой и яркая творческая личность. И дело его можно назвать эстетическим, оно может войти в историю современного искусства Беларуси, также как и различные дела, связанные с граффити.

Когда-то Николай Халезин, оценивая ситуацию в Беларуси, сказал, что на самом деле главный конфликт в нашей стране – эстетический, конфликт между властью и народом, нормальными людьми и солдафонами.

Вячеслав Косинеров своим перформансом показал, что для него, как и для большинства белорусов, скульптурка царского городового в Минске – это не просто непрофессионально сделанная работа. Это символ угнетения, причем двойного угнетения. Это напоминание о порабощении белорусов царизмом и одновременно символ грубой силы после брутального разгона акции 25 марта.

Но искусство таинственным образом влияет на нашу жизнь. И этот неожиданно «счастливый» приговор, это отступление власти связаны с тем, что как только конфликт вышел в публичную и в судебную сферу, стал понятен абсурдный характер самого этого дела.

Стало видно, что министр внутренних дел Игорь Шуневич просто обиделся из-за того, что его прихоть, его блажь и дурь были отрицательно оценены обществом. И за это все-таки нельзя сажать человека в тюрьму.

- Вы упомянули министра Шуневича. Многие помнят, как он назвал памятник городовому «святым местом». Имеет ли этот процесс какое-то значение для понимания структуры власти в Беларуси на сегодняшний день?

- На мой взгляд, Шуневич однозначно метит на место Лукашенко. Абсолютно очевидно, что он хочет продемонстрировать свое раболепие перед Владимиром Путиным через такие символические жесты: через НКВДшные сапоги и портянки, через царского городового. Это структуры, которые для белорусов являются символами как минимум угнетения. Ведь и на счету царской «охранки», и особенно НКВД – огромное количество преступлений против белорусского народа.

Уроженец Луганской области Шуневич не может быть президентом Беларуси, но вполне может стать главой оккупационной администрации в качестве генерал-губернатора.

Не удивлюсь, если Шуневич продолжит свою кампанию для Путина под названием «Обратите на меня внимание, Владимир Владимирович» появлением какого-нибудь нового чудного «проекта».

Не удивлюсь, если где-нибудь в Восточной Беларуси появится памятник «власовцу» с нашивкой в виде российского триколора, вояке РОА или РОНА. Как известно, «власовцы» боролись с партизанским движением в Восточной Беларуси, сжигали вместе с людьми белорусские деревни.

В России сейчас происходит «собирание всех исторических камней»: героями стали и «красные», и адмирал Колчак, происходит реабилитация генерала Власова.

- В Беларуси сейчас продолжаются другие политические дела. Какие можно сделать выводы и прогнозы по ним на основании «дела Косинерова»?

- Мы видим огромный страх власти. И поведение Шуневича свидетельствует о том, что силовики понимают ситуацию. У них достаточно много информации: они знают и реальное положение дел в экономике, и настроения людей. Они уже не связывают свое личное будущее с Лукашенко, а пытаются завоевать симпатии Кремля, особенно накануне грандиозных российско-белорусских учений.

Поэтому идет борьба и с Косинеровым, и с белорусскими патриотами, и с белорусскими историками, и с граффитистами.

Лукашенко находится в неадекватном состоянии и до конца не понимает игры силовиков.

- Что делать белорусской оппозиции в 2017 году?

- Естественно, демократы должны использовать слабость власти и продолжить протесты.

Белорусских патриотов – миллионы. И мы сделаем все, чтобы освободить людей, которые сейчас находятся в застенках.

Думаю, что пророссийский режим в Беларуси уже доживает свой век и находится на излете. Время Лукашенко и лукашистов прошло.


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