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«Принеси мне свой диплом – я его порву»

  • 30.04.2017, 8:44
Начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн

11 кричевских милиционеров взбунтовались против начальства.

Телеканал «Белсат» сообщает, что кричевских милиционеров руководство заставляет выполнять «план по правонарушениям» и возвращать часть зарплаты — премии. Еще в феврале 11 сотрудников обратились к министру внутренних дел Игорю Шуневичу, в своем письме они подробно описывают условия работы и надеются, что хотя бы в Минске разберутся в этой непростой ситуации.

Подполковник милиции Игорь Вусик прослужил в милиции 21 год, и гордится, что получил диплом «За безупречную службу». Однако милиционер признается, что служить в Кричевском РОВД, где он руководит отделом охраны правопорядка и профилактики, все труднее. Подполковник утверждает, что нынешний его руководитель, Станислав Чуприн, перешел все возможные границы: сотрудникам не дают премий, а если и премируют, то деньги нужно вернуть руководству. Поборы, говорит Вусик, начальник делит со своим замом по идеологической работе Василием Тихоненко.

«В декабре 2016-го года нам выдали премии, но мы это премирование должны были вернуть Тихоненко и другим руководителям», — рассказывает участковый Кричевского РОВД Андрей Шашков.

По словам милиционеров, дежурные не могли уйти со службы, пока не выявят правонарушения по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественном месте». На усиленный режим несения службы за прошлый год работников отдела охраны порядка переводили восемь раз, отмечает бывший милиционер Юрий Дюбанов.

«Обстановка в райотделе была нормальная - люди могли работать в штатном режиме. А это [усиленный режим] — 10 дней без выходных и 12-часовой рабочий день», - говорит Дюбанов.

Кроме того, по словам милиционеров, начальство особо не подбирает слов в общении с подчиненными: «Гнилой виноград, гнилая виноградина, плесень, принеси мне свой диплом - я его порву».. «Мои слова могут подтвердить другие сотрудники — на совещаниях, где бы это ни было Чуприн говорит: «Принесите мне свои дипломы — я их порву», «Приносите мне свои заявления — у меня очередь в милицию стоит», «лодыри», ну и матерные выражения», — вспоминает Игорь Вусик.

Вместе с коллегами он обращался к руководству, однако Могилевское управление собственной безопасности нарушений не обнаружило. Более того, после жалобы сам Вусик попал на профилактический учет. Милиционер уверен: у Чуприна есть связи в областной милиции.

Теперь Игорь Вусик и его коллеги надеются на расследование в Минске. В обращении к министру внутренних дел Игорю Шуневичу они перечислили все, с чем сталкивались под руководством Чуприна: унижения и насмешки, несправедливые наказания, необоснованные переводы на усиленный вариант несения службы и обязательные выявления правонарушений. Подписали обращение 11 человек.

«Я бы хотел сказать, что полжизни проработал милиционером. Я голосовал за Лукашенко — за эту власть. Но эти нерадивый представители — они только подрывают его авторитет. Наше обращение вынужденное», — признается Игорь Вусик.

Милиционер считает, что его руководство ведет себя так, потому что чувствует безнаказанность.

Станислав Чуприн по телефону сообщил журналистам, что обращение его подчиненных уже рассмотрено. «Если обратились люди к министру с жалобой, значит, разбирательство проводят определенные компетентные органы, — говорит он. — Вернее, уже разобрались, есть результаты определенных проверок».

Станислав Чуприн родился в 1977 году в Донецкой области (Украина). С 1994 года служит в белорусской милиции. Академию МВД окончил в 1998 году. Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска Кричевского РОВД. С 2003 по 2004 – начальник отделения уголовного розыска, в 2012 году был назначен на должность первого заместителя начальника Кричевского РОВД, в 2014 году возглавил Кричевскую милицию. Имеет медаль «За безупречную службу» 3-й степени.

Кричевские милиционеры, которые обратились к Шуневичу, добиваются увольнения Чуприна. Сайт «Магілеўскі рэгіен» сообщает, что по результатам проверки начальнику Кричевского РОВД объявлено замечание, одному из его заместителей грозит более суровое наказание.

Это не первый скандал в белорусской милиции за последнее время. В ноябре 2016 года пьяный начальник Барановичского ГАИ (сбил насмерть женщину прямо на пешеходном переходе https://charter97.org/ru/news/2017/3/3/242665/). Прежде, чем сесть за руль, он выпил бутылку водки. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Бывший сотрудник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией объявлен в розыск после того, как вынес из служебного сейфа почти 270 тысяч долларов, которые были изъяты у подозреваемого. Оперативник не только успешно покинул Беларусь, но заблаговременно получил гражданство в Румынии, где сейчас и пребывает.

А на днях стало известно, что задержали начальника Столинской милиции, он был пьяный за рулем. Подполковник ехал на Land Rover, машина зарегистрирована на супругу. По словам замминистра МВД, он будет уволен и заплатит штраф за нарушение правил дорожного движения (до 100 базовых величин).


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