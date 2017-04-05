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Дворкович: Беларусь получит нефть, только после погашения долга за газ

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  • 5.04.2017, 12:50
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Аркадий Дворкович

Cлова российского вице-премьера напоминают формулу: «Утром — деньги, вечером — стулья».

Увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Беларусь начнется 13 апреля только в том случае, если Минск доплатит за поставленный газ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам, пишет tut.by.

«В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период — тогда да, могут начаться. Только в этом случае», — сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок нефти в Беларусь с 13 апреля.

Напомним, накануне вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что поставки российской нефти в Беларусь возобновят в прежних объемах не позже 13 апреля. А новое соглашение по нефти, согласно которому Беларусь будет получать 24 млн тонн в год, будет действовать до 2024 года включительно.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин заявили о том, что нефтегазовый конфликт, возникший между странами полтора года назад, успешно разрешен. По их словам, все проблемы будут решены в течение 10 дней.

Сумма задолженности Минска перед Москвой за газ составляла на конец марта 726 млн долларов.


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