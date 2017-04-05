Николай Черноус снял на видео пришедших с обыском «шунявок» 9 5.04.2017, 14:28

(обновляется) Причина, по которой проводится обыск, остается неизвестной.

Обыск проводится в доме у активиста из Барановичей Николая Черноуса.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил его сын Николай Черноус-младший.

Причина, по которой проводится обыск, не сообщается.

Обыск начался в 13-30, сначала на половине Николая Черноуса-старшего. Его привезли домой с рабочего места, обыскали подвал и комнаты. При этом присутствовало несколько понятых, сообщил сайту spring96.org правозащитник Сергей Говша.

Напомним, 2 апреля Николай Черноус подал заявку в горисполком на проведение народного собрания. Мероприятие запланировано на 15 апреля с участием до 400 человек.