Хакасские строители обратились за помощью к Трампу и начали голодовку 6.04.2017, 14:11

Хакасия. Строительство домов для погорельцев (архивное фото «Радио Свобода»)

В Хакасии строители, строящие дома для пострадавших во время пожара весной 2015 года, объявили голодовку, так как не получили зарплату.

«Вчера вечером сообщили в полицию о начале голодовки, и сели в квартире на голодовку. Пока нас три человека, но рассчитываем, что к нам присоединится еще 10 человек», - сообщил «Свабодзе» участник оргкомитета по организации голодовки Евгений Солтынюк.

Планируется, что нынешняя голодовка продлится пять суток - если работникам не выплатят долги, они начнут сухую голодовку.

27 марта строители планировали провести акцию протеста в палаточном городке на площади перед правительством республики, но мэрия Абакана не позволила акцию.

Тогда строители обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу. Работники записали видео, в котором сказали, что Владимир Путин прилетает «в Хакасию отдыхать, и все, больше ему дел в Хакасии нет». «Неоднократные жалобы» на то, что строителям не выплатили зарплату, а «деньги украли», остались без ответа.

Первая голодовка работников состоялась в декабре 2015 году. Тогда один из строителей, по сообщениям СМИ, покончил с собой, так не и дождавшись выплаты зарплаты. В начале февраля 2016 года Следственный комитет Хакасии возбудил уголовное дело против руководителя фирмы, которая строила дома для погорельцев - его обвинили в краже 17 миллионов рублей.

Масштабные пожары случились в Хакасии в апреле 2015 года. Погибли 32 человека, огонь уничтожил более полутора тысяч жилых домов. Регион посетил Владимир Путин, который потребовал соорудить новое жилье для погорельцев к 1 сентября. Когда президент РФ вновь приехал в Хакасию в сентябре, он остался доволен результатами строительства. Однако местные жители утверждали, что Путину показали «потемкинские деревни».