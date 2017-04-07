МИД Беларуси пожаловался на «окрики и поучения» 34 7.04.2017, 8:59

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Дмитрий Мирончик

Фото: БелТА

В министерстве отреагировали на резолюцию Европарламента о политической ситуации в Беларуси.

Официальную редакцию белорусского МИДа озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Мирончик.

«Вызывает сожаление, что у депутатов Европарламента не хватило времени или желания ознакомиться с официальной точкой зрения на события двухнедельной давности и прояснить все вопросы в режиме прямого диалога.

Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами любые темы, давать ответы на любые вопросы, в том числе те, по которым наши позиции расходятся. Именно в таком ключе мы общались с теми представителями ЕС, которых по-настоящему волнует будущее отношений с Беларусью. Как уже сообщал МИД, на текущей неделе в Минске находилась делегация из Брюсселя и провела основательные беседы в госорганах нашей страны в рамках заседания Координационной группы Беларусь – ЕС.

Метод окриков и поучений, что чаще всего использует Европарламент, с Беларусью не работает. Критика, если имеются для нее основания, должна носить конструктивный и непредвзятый характер, учитывать объективные реалии и процессы, происходящие в нашей стране и в регионе в целом. Принятая резолюция показывает, что Европарламент такую задачу перед собой не ставил.

Понимаем, что преодоление негативных антибелорусских клише требует времени и политической мудрости. Подождем…»

В принятой 6 апреля резолюции Европарламент осудил репрессии до и во время демонстрации 25 марта в Беларуси, назвал действия белорусских силовиков «непропорциональными и неуместными» и потребовал освободить всех задержанных по политическим мотивам. В случае невыполнения требований Европарламента резолюция предусматривает возможность возвращения санкций, которые ранее применялись по отношению к белорусским официальным лицам, чиновникам и силовикам.