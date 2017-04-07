«Назад в СССР»: В Гомеле на остановках установили рупоры 7 7.04.2017, 11:49

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В областном центре на нескольких остановочных пунктах появились громкоговорители.

Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщили активисты движения «Новый Гомель».

«Спамят нас теперь не только через ТВ, почтовые ящики, рекламные щиты, общественный транспорт. Реклама уже стала нас преследовать и на улице?!» — задаются вопросом активисты.

На видео голос из рупора напоминает: «Строго выполняйте правила дорожного движения!».

В прошлом году представители «Нового Гомеля» обратились к местным властям с предложением запретить аудиорекламу в общественном транспорте. Их труды были не напрасны: в конце марта 2016 года «Гомельоблавтотранс» принял решение снизить уровень звучания аудиорекламы на 10%.