Александр Борозенко вышел на свободу3
- 9.04.2017, 15:22
- 12,791
Журналиста «Белсата» встречали возле «Окрестина» десятки человек.
Журналист Александр Борозенко вышел на свободу после 15 суток административного ареста за День Воли.
Телеканал «Белсат» проводил онлайн-трансляцию освобождения журналиста из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
15:15
«Я сидел вместе с двумя русскомировцами. Я вспомнил, что один был участником акции НОД в Минске. Мы с ним поговорили и он мне сказал: да ну ее, эту Россию и решил уехать в Польшу», — рассказал Александр Борозенко.
15:11
Александр Борозенко вышел на свободу из ворот ЦИП на Окрестина.
15:08
У входа в ЦИП (центр изоляции правонарушителей) стоит авто, в котором сидит мужчина с видеокамерой.
14:55
К ЦИПу на Окрестина пришел также политолог Алесь Логвинец, которого накануне Дня Воли брутально задержали.
14:46
Александра встречают коллеги и друзья. За всеми следят люди в штатском.
25 марта Александра Борозенко задержали сотрудники ОМОНа. Позже суд Московского района Минска постановил арестовать его на 15 суток за нарушение ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Сотрудники ОМОНа, которые участвовали в судебном заседании в качестве свидетелей, утверждали, что Александр Борозенко «ругался и размахивал руками».