Александр Борозенко вышел на свободу 3 9.04.2017, 15:22

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Александр Борозенко

Фото: «Радыё Свабода»

Журналиста «Белсата» встречали возле «Окрестина» десятки человек.

Журналист Александр Борозенко вышел на свободу после 15 суток административного ареста за День Воли.

Телеканал «Белсат» проводил онлайн-трансляцию освобождения журналиста из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

15:15

«Я сидел вместе с двумя русскомировцами. Я вспомнил, что один был участником акции НОД в Минске. Мы с ним поговорили и он мне сказал: да ну ее, эту Россию и решил уехать в Польшу», — рассказал Александр Борозенко.

15:11

Александр Борозенко вышел на свободу из ворот ЦИП на Окрестина.

Фото: belsat.eu

15:08

У входа в ЦИП (центр изоляции правонарушителей) стоит авто, в котором сидит мужчина с видеокамерой.

14:55

К ЦИПу на Окрестина пришел также политолог Алесь Логвинец, которого накануне Дня Воли брутально задержали.

Фото: belsat.eu

14:46

Александра встречают коллеги и друзья. За всеми следят люди в штатском.

25 марта Александра Борозенко задержали сотрудники ОМОНа. Позже суд Московского района Минска постановил арестовать его на 15 суток за нарушение ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Сотрудники ОМОНа, которые участвовали в судебном заседании в качестве свидетелей, утверждали, что Александр Борозенко «ругался и размахивал руками».