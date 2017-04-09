Андрей Шарендо: Встретимся 1 мая на Площади в Минске 7 9.04.2017, 15:48

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Активист призвал белорусов продолжать борьбу.

Об этом освободившийся после 15 суток административного ареста за День Воли активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо заявил в интервью Charter97.org.

- Поздравляем вас с выходом на свободу. Как прошли «сутки», какими были условия содержания?

- Мне дали 15 суток, но это превратилось в целую «экскурсию» по казематам. Первые двое суток я провел в Изоляторе временного содержания возле Окрестина, перед судом меня перевели на сутки в само здание Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, а затем на 12 суток вернули снова в ИВС, но уже в другую камеру.

Хочу сказать, что на «сутках» встретился и познакомился со многими достойными людьми: я ведь сидел вместе с парнями, осужденными за День Воли.

Жалоб особо нет, кроме того, что питание было ужасным и на прогулки «политических» почти не выводили. Кроме того, у надзирателей появилось «новшество»: всем запрещают иметь ручки, карандаши и бумагу. А на любые замечания отвечают: «Пишите жалобы».

- Каким было настроение у вас и товарищей по «суткам»?

- Настроение просто боевое! Я увидел много старых знакомых, например координатора «Европейской Беларуси» Максима Винярского. Максим держит голодовку, но настроение у него бодрое.

Хочу особенно подчеркнуть цинизм белорусских властей, которые задержали 25 марта многих иностранных граждан. Со мной на «сутках» сидел Артем Терещенко из Украины, который специально приехал поддержать белорусов на День Воли. Ему предложили депортацию с запретом на въезд в Беларусь в течение 10 лет вместо «суток». Когда он отказался, тюремщики оставили его досиживать 15 суток, а буквально вчера принесли бумаги на депортацию. И это не один пример цинизма властей по отношению к иностранным гражданам.

Но в целом «сутками» и репрессиями у властей не получилось сбить боевое настроение ни у меня, ни у моих знакомых. 1 мая на Площади в Минске будет новая акция. Уверен, что при ее подготовке будет учтен опыт Дня Воли. Думаю, мы сможем на Площади высказать свое мнение о ситуации в Беларуси.

- Будете участвовать в акции 1 мая?

- Обязательно! И всех белорусов призываю – встретимся 1 мая на Октябрьской площади в Минске. Мы должны сейчас поддержать всех, кого власть хочет сделать политзаключенными. Выходим на Площадь и не сдаемся!

- Какой должна быть реакция Евросоюза на ситуацию в Беларуси?

- Власти поступили крайне цинично по отношению к мирным гражданам. На это должен быть адекватный ответ: возвращение тех санкций, что уже были, и введение новых. И вообще – пора прекратить всякие разговоры с диктатором. Реакция должна быть как можно более жесткой.