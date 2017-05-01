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Белорус вез из Украины раритетную коллекцию денег

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  • 1.05.2017, 9:59
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Ценный груз на заднем сидении авто обнаружили украинские пограничники.

Житомирские пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины изъяли у 61-летнего белоруса коллекцию старых денег, которые он пытался вывезти с украинской территории в Беларусь.

«При проведении контрольных мероприятий правоохранители на заднем сидении автомобиля среди личных вещей обнаружили 170 старинных денежных купюр различного номинала периода царской России и Советского союза, 1000 старинных монет и жетонов и 500 значков и эмблем времен СССР», - сообщили «Радыё Свабода» в администрации Государственной пограничной службы .

Украинские пограничники проинформировали об этом случае управление Службы безопасности Украины в Житомирской области, а изъятые банкноты, монеты, жетоны, значки и эмблемы направили на экспертизу для изучения их исторической и культурной ценности.


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