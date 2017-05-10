Подмоченный путинский парад 3 10.05.2017, 13:47

Выступая с речью в День Победы, Путин производил впечатление одинокого человека, вопиющего в пустыне.

Леонид Бершидский отмечает в BloombergView (перевод – inopressa.ru), что в этом году традиционный парад в честь Дня Победы «прошел под небесами такими пасмурными, что воздушную часть зрелища пришлось отменить, несмотря на потраченные на разгон облаков несколько миллионов долларов». «Символизм тут дешевый, но жутковатый: с учетом результатов европейских выборов и развития ситуации в вашингтонской политике Путину мало что можно праздновать», - говорится в статье. В отличие от многообещающего 2016 года, 2017 год разочаровывает российского лидера.

«Я все еще не уверен, что Путин стоял за проведенными в интернете кампаниями против Клинтон и Макрона, - признается Бершидский. - Но, если Россия действительно вмешалась в западные выборы, чтобы доказать шаткость устоявшихся демократий, краткосрочный эффект не стоил того. Западные державы, возглавляемые лидерами, которых Путин считал слабыми, вроде Барака Обамы и Франсуа Олланда, могли казаться легкой добычей. Многозначительно ухмыляясь во время предвыборной суматохи, Путин добился максимальной веры в то, что он является силой международного значения, с которой следует считаться, хотя злорадное участие кремлевских рупоров пропаганды не позволило ему тонко определить нюансы. Пожалуй, он теперь более изолирован, чем до беспокойных выборов в Европе и США».

«Выступая с речью на параде в День Победы, Путин производил впечатление одинокого человека, вопиющего в пустыне», - отмечает журналист и цитирует фрагмент речи.

«Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал, но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества, - сказал президент России. - Мы открыты для такого сотрудничества. Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека».

Бершидский комментирует: «Зарубежным лидерам - Трампу, Меркель, Макрону - должно быть трудно воспринять всерьез призыв Путина к сотрудничеству. Не так давно он угрожал - и открыто, и завуалированно - что, если они его рассердят, будет война. Что изменилось, кроме того, что Путин понес ряд потерь? Погода не благоприятствует дальнейшим геополитическим играм; больше не будет легких побед, чтобы отвлечь россиян от мрачной стагнации на родине».