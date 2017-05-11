Как директор сельского Дома культуры стал героем Дня Воли 2 11.05.2017, 8:15

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сергей Васильев из Миор намерен «дать прикурить» местным властям в борьбе за свою должность.

Житель Миор Сергей Васильев судится с отделом идеологии, культуры и дел молодежи местного райисполкома за свое, по словам активиста, незаконное увольнение с должности директора сельского Дома культуры, сообщает «Белсат».

Бороться за право на труд до конца

«Вроде бы за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Но, как говориться, у меня и всех честных людей нет никакого сомнения, что это произошло за мои поездки в Минск», — говорит Сергей.

В Минск Сергей Васильев ездил, чтобы принять участие акции ко Дню свободы

Когда вернулся 25 марта домой, начальство вызвало к себе и уволило. Таким образом, на одного безработного в Миорах стало больше, хотя, согласно официальной статистике, Миорский район занимает второе место в списке самых «трудолюбивых» районов Беларуси — в марте безработных здесь насчитывалось всего 25 человек, или только 0.3% от экономически активной части населения.

Трудно ли найти работу в районном центре на Витебщине?

«Это абсолютно нереально. Если и есть какая, то там вообще за копейки».

«Кто-то на заработки едет, кто-то — какую халтуру находит».

«Промышленность в упадке. Мясокомбинат когда-то был большой, союзного значения, а сейчас почти половина осталась от него. Комбикормовый завод закрыли».

— говорят местные.

Давление со стороны властей почувствовал на себе и житель Пинска Руслан Гусейнов

За участие в антитунеядском протесте 12-го марта пинчанина без его присутствия наказали штрафом в размере Br 460. А в Бобруйске сегодня судили 65-летнюю Любовь Санкович — также за участие в антитунеядском протесте. Помимо этого, на женщину составили протокол за участие в акции, приуроченной ко Дню Воли. Решение по делу пенсионерки объявят 12-го мая.

В прошлом году женщину уже штрафовали за участие в антикоррупционных пикетах в Минске. Однако Любовь решила не оплачивать государству штрафы за мирные протесты и не позволила описать свое имущество, поэтому судебные исполнители взыскали деньги с женщины через ее пенсию.