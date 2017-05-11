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В Мертвом море утонул самый богатый депутат ЛДПР

  • 11.05.2017, 17:43
Василий Тарасюк

Депутат Госдумы РФ Василий Тарасюк скончался в Израиле, медикам не удалось вывести его из состояния клинической смерти.

6 мая во время отдыха в Израиле скончался депутат Госдумы РФ от ЛДПР Василий Тарасюк. Об этом сообщает Znak со ссылкой на коллег Тарасюка по фракции.

Издание отмечает, что обстоятельства смерти неизвестны.

О 67-летнем мужчине из России, который утонул в Мертвом море 6 мая, сообщал сайт newsru.co.il. По информации издания, реанимационные действия парамедиков, прибывших на место происшествия, не спасли пострадавшего.

Сообщается, что к моменту прибытия бригады медиков мужчина находился в состоянии клинической смерти, пульса и дыхания не было. Реанимационные действия не увенчались успехом.

На партийном сайте указано, что 68-летний Тарасюк "вел активный образ жизни и оставался очень деятельным человеком".

Родом Тарасюк из села Ломачинцы Черновицкой области. В начале 1990-х годов "он оказался у истоков" нефтяной компании "Лукойл". Неоднократно избирался в Госдуму РФ. В нынешнем созыве занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам.


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