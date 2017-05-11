В Беларуси начали выпускать деревянные велосипеды 18 11.05.2017, 22:32

Самый дешевый велосипед из березы обойдется в 1890 рублей - на сегодня это чуть больше тысячи долларов.

Пожалуй, невозможно заранее предугадать, как далеко заведет нас мода. Белорусская компания по производству дверей предлагает белорусам пересесть на велосипеды из... натурального дерева, пишет belaruspartisan.org.

Более дешевые сделаны из березы, более дорогие - из ясеня. В минимальной комплектации деревянного велосипеда предлагается рама и вилка из дерева, передние тормоза отсутствуют, есть только задние, одна скорость на трансмиссии. Весит велосипед 21 килограмм.

Комплектация может быть разной и варьируется в зависимости от пожеланий заказчика. От комплектации зависит и цена, говорится на сайте производителя.

Самый дешевый велосипед из березы обойдется в 1890 рублей - на сегодня это чуть больше тысячи долларов. Велосипед с рамой из ясеня будет стоить от 2290 рублей - 1217 долларов.

Понятно, что из-за высокой стоимости такие велосипеды вряд ли станут хитами продаж, а вот за рубежом готовы за такие платить - в Европе и США подобные велосипеды набирают популярность в качестве городского вида транспорта.