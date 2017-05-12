В Гродно выпустят игральные карты с изображениями королей Речи Посполитой 1 12.05.2017, 18:49

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Фото: «Белсат»

Игральные карты Лапина были очень популярны на территории межвоенной Польши.

Гродненцы готовятся выдать игральные карты с изображениями королей Речи Посполитой, передает «Белсат».

Городня 10 мая 2017. Васілій Малчанаў / Белсат

Творческое объединение «А-четыре» из Гродно, известное уже выданными настолками «Повстанцы» и «На трех китах», готовят к изданию игральные карты Лапина, которые были очень популярны на территории межвоенной Польши. А изображения на решетках королей Речи Посполитой являются изюминкой этого проекта.

Городня 10 мая 2017. Васілій Малчанаў / Белсат

Игральные карты с историей почти в 100 лет

Идея создать такие карты родилась у сообщества «А-четыре» тогда, когда они увидели в интернете статью о том, что в Гродно нашли карты, которые когда-то были очень популярны: «Объединение занимается созданием настольных игр, подумалось, а почему бы сейчас не восстановить гродненские игральные карты времен межвоенной Польши» — отмечает Антон Янковский — один из участников сообщества.

Городня 10 мая 2017. Васілій Малчанаў / Белсат

Сначала было проблемно отыскать оригиналы, но тут на помощь пришел гродненский историк Андрей Вашкевич, у которого были оригиналы и изображения карт, найденных в сети. К большому сожалению, качество было не из лучших.

«Поэтому сейчас приходится все карты восстанавливать, а точнее — отрисовывать. Этой работой занимается художница Анастасия Янковская. Она отрисовывает всех королей, вальтов и дам» — рассказывает Антон, пока Анастасия тщательно вырисовывает бубновую даму.

Поиграть в «дурака» картами с настоящими королями

С нуля разрабатывается коробка для карт, потому что то, как выглядел оригинал — неизвестно. При разработке за основу берутся штампы и логотипы предприятия братьев Лапиных. Коробка будет двух типов: бумажная и кожаная.

Городня 10 мая 2017. Васілій Малчанаў / Белсат

Этими картами можно будет играть в любую игру, хоть и в королевского дурака — смеется Антон — Но в исторических справочниках были найдены и другие игры, с которыми сообщество «А-четыре» вскоре познакомит любителей карт Лапиных.

Изюминкой карт Лапина являются изображения королей Речи Посполитой. На королях колоды можно узнать Казимира Великого, Стефана Батория, Сигизмунда Августа, Яна Собеского. А над мастью у королей размещена корона, которая символизирует «настоящего короля — историческую личность».

Издать карты «Талакой»

С 11 мая стартовала краундфандинговая компания на платформе «Толока» по сбору средств на издание игры.

«На этот раз не даем никаких бонусов, просто приятная цена, поменьше, чем позже будет в магазинах, а также для любителей предлагаем заказать игру в кожаном чехле. Это будет лимитированная версия, такой вариант карт будет только у тех, кто поддержит выход игры через Толоку» — рассказывает о компании Антон и добавляет, что один экземпляр карт можно заказать всего за 5 рублей.

Городня 10 мая 2017. Васілій Малчанаў / Белсат

Параллельно сообщество «А-четыре» готовит еще несколько проектов. С некоторыми даже планируют выйти на российский рынок, покорить Москву, шутливо говорят создатели настолок. Вскоре расширится детский ассортимент, но подробности будущих проектов члены творческого объединения пока умалчивают.

Известные карты на всю Польшу

Городня 10 мая 2017. Васілій Малчанаў / Белсат

Игральные карты Лапиных производились в Гродно с начала 1920-х годов и до начала 1940-х. Карты Лапина были известны на всей территории межвоенной Польши тем, что на картах печатались изображения знати времен Речи Посполитой. В 1944 году Гродно заняла Красная армия и производство карт на предприятии прекратили. Новая власть там стала печатать свои плакаты. Братья же Лапины погибли во времена Второй Мировой войны.