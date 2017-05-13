В Киеве снесли последний памятник Ленину 12 13.05.2017, 9:16

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12 мая в Киеве снесли последний памятник советскому вождю Владимиру Ленину, который находился в Голосеевском районе на улице Козацкой.

Видео опубликовано на канале FrozenNoseStudio в YouTube.

На нем видно, как трое людей тянут памятник за веревки, затем он падает на землю, разбиваясь на несколько частей.

О том, что в Киеве уцелел памятник Ленину, ранее сообщили журналисты "Громадського ТБ". Отмечалось, что "постамент спасла неприметная промышленная территория за шлагбаумом, возможно – отсутствие каких-либо упоминаний о его существовании или пожилая женщина, которая не жалеет сил для защиты Ильича".

С февраля 2014 года в Украине начали массово сносить памятники Ленину. 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года их подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

В октябре 2016 года глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в городах Украины снесли все памятники Ленину. По его словам, подобные монументы остались только в сельской местности.