Кевин Лаланд: Есть личные обстоятельства, о которых пока не хочу говорить 1 17.05.2017, 8:59

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КЕВИН ЛАЛАНД

Голкипер сборной Беларуси сделал интригующие заявление о планах на следующий сезон.

Голкипер сборной Беларуси по хоккею Кевин Лаланд в беседе с корреспондентом «Прессбола» сообщил, что планирует отработать контракт в минском «Динамо», но упомянул о каких-то обстоятельствах.

— Чемпионат для белорусов почти завершен. Какие у тебя планы? Чего ждешь от следующего сезона?

— Не хотелось бы рассуждать на эту тему. Есть личные обстоятельства, о которых пока не хочу говорить. Так что концентрируюсь на том, чтобы достойно закончить турнир в Париже. А там посмотрим.

— У тебя же с «Динамо» контракт еще на сезон…

— Да, и я намерен его отработать. Планирую продолжить выступления в Минске. Но есть и кое-какие личные дела, о которых надо позаботиться.