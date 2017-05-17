закрыть
17 мая 2017, среда, 10:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кевин Лаланд: Есть личные обстоятельства, о которых пока не хочу говорить

1
  • 17.05.2017, 8:59
  • 5,514
КЕВИН ЛАЛАНД

Голкипер сборной Беларуси сделал интригующие заявление о планах на следующий сезон.

Голкипер сборной Беларуси по хоккею Кевин Лаланд в беседе с корреспондентом «Прессбола» сообщил, что планирует отработать контракт в минском «Динамо», но упомянул о каких-то обстоятельствах.

— Чемпионат для белорусов почти завершен. Какие у тебя планы? Чего ждешь от следующего сезона?

— Не хотелось бы рассуждать на эту тему. Есть личные обстоятельства, о которых пока не хочу говорить. Так что концентрируюсь на том, чтобы достойно закончить турнир в Париже. А там посмотрим.

— У тебя же с «Динамо» контракт еще на сезон…

— Да, и я намерен его отработать. Планирую продолжить выступления в Минске. Но есть и кое-какие личные дела, о которых надо позаботиться.


Мнение

Помогите семьям патриотов
Помогите семьям патриотов Нина Шидловская
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси