Россельхознадзор вновь выявил лекарственные препараты в белорусской молочке 17.05.2017, 21:53

Проверки Россельхознадзора не помогли белорусским предприятиям устранить недостатки.

Россельхознадзор выявил остатки лекарственных препаратов в повторных пробах молочной продукции, поступившей из Беларуси, передает interfax.by.

Как сообщает служба, повторные пробы были взяты с 8 по 12 мая. В 9 из них (в образцах сухих молочных продуктов) выявлено остаточное содержание ветеринарных препаратов групп хинолонов, макролидов и линкозамидов.

В частности, это относится к трем образцам сухого обезжиренного молока и одному образцу молочной подсырной сухой сыворотки, выработанных ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", трем образцам молочной сухой сыворотки Кобринского маслосырзавода, сыворотки Пружанского молочного комбината, сухого обезжиренного молока, выработанного предприятием "Молочный полюс".

"Полученные результаты в очередной раз подтверждают недостаточность контроля за сырьем, проступающим на перерабатывающие предприятия Беларуси, в условиях активного использования ветеринарных препаратов для лечения животных в сырьевых зонах",- констатирует Россельхознадзор.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 15 мая усилил лабораторный контроль за поставками продукции с 11 молочных предприятий Беларуси в связи с обнаружением в ней антибиотиков и консервантов. Под эту меру попала продукция Слуцкого сыродельного комбината и его Копыльского и Любанского филиалов, Барановичского молочного комбината, Кобринского маслосырзавода, Пружанского молочного комбината, компаний "Бабушкина крынка", "Новогрудские дары".

Нарушения также выявлены в продукции Молодечненского молочного комбината (натамицин в сыре), компании "Мозырские молочные продукты" и Лепельского молочно-консервного комбината (остатки норфлоксацина в сухом обезжиренном молоке).

Россельхознадзор также обратился к замминистра сельского хозяйства и продовольствия, главному госветинспектору Беларуси Александру Субботину с просьбой прекратить сертификацию продукции этих предприятий на экспорт в РФ.

Поставки продукции компании "Молочный полюс" в РФ запрещены с 12 мая.

Россельхознадзор также предупредил о недопустимости остатков лекарственных средств, в частности антибиотиков, в продовольствии и обратил внимание на побочные эффекты этих препаратов.