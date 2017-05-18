Маразм крепчал: Депутат Госдумы увидел в Макроне «антихриста»22
- 18.05.2017, 8:15
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В Госдуме России состоялось первое расширенное заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей.
В нем участвовали депутаты Госдумы от разных фракций, представители Русской православной церкви и общественные деятели, сообщает ВВС.
Открыл заседание хор Данилова Ставропигиального мужского монастыря с песней «Злые вороги мечтали Русью обладати. Лютой данью, смертной бранью, ленью отравляти...»
Священнослужители предложили депутатам запретить аборты, суррогатное материнство, секты и разрешить родителям применять физическое наказание к детям.
Как объяснил координатор межфракционной группы единоросс Дмитрий Саблин, группа будет собираться для оценки законодательства и разработки новых законопроектов «для поддержки и защиты христианских ценностей».
Громкое заявление на заседании сделал депутат от КПРФ Павел Дорохин.
«Когда мы смотрим Священное Писание, мы видим: уж очень Макрон напоминает предсказанного в этих текстах антихриста-лжепророка», — заявил коммунист.
"Уж очень Макрон напоминает Антихриста". Что обсуждали в Госдуме на межфракционной встрече по защите христианских ценностей pic.twitter.com/yo6InH4g11— bbcrussian (@bbcrussian) 17 мая 2017 г.