закрыть
18 мая 2017, четверг, 11:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Маразм крепчал: Депутат Госдумы увидел в Макроне «антихриста»

22
  • 18.05.2017, 8:15
  • 4,922
Эммануэль Макрон
Фото: AFP

В Госдуме России состоялось первое расширенное заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей.

В нем участвовали депутаты Госдумы от разных фракций, представители Русской православной церкви и общественные деятели, сообщает ВВС.

Открыл заседание хор Данилова Ставропигиального мужского монастыря с песней «Злые вороги мечтали Русью обладати. Лютой данью, смертной бранью, ленью отравляти...»

Священнослужители предложили депутатам запретить аборты, суррогатное материнство, секты и разрешить родителям применять физическое наказание к детям.

Как объяснил координатор межфракционной группы единоросс Дмитрий Саблин, группа будет собираться для оценки законодательства и разработки новых законопроектов «для поддержки и защиты христианских ценностей».

Громкое заявление на заседании сделал депутат от КПРФ Павел Дорохин.

«Когда мы смотрим Священное Писание, мы видим: уж очень Макрон напоминает предсказанного в этих текстах антихриста-лжепророка», — заявил коммунист.


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси