Маразм крепчал: Депутат Госдумы увидел в Макроне «антихриста» 22 18.05.2017, 8:15

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Эммануэль Макрон

Фото: AFP

В Госдуме России состоялось первое расширенное заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей.

В нем участвовали депутаты Госдумы от разных фракций, представители Русской православной церкви и общественные деятели, сообщает ВВС.

Открыл заседание хор Данилова Ставропигиального мужского монастыря с песней «Злые вороги мечтали Русью обладати. Лютой данью, смертной бранью, ленью отравляти...»

Священнослужители предложили депутатам запретить аборты, суррогатное материнство, секты и разрешить родителям применять физическое наказание к детям.

Как объяснил координатор межфракционной группы единоросс Дмитрий Саблин, группа будет собираться для оценки законодательства и разработки новых законопроектов «для поддержки и защиты христианских ценностей».

Громкое заявление на заседании сделал депутат от КПРФ Павел Дорохин.

«Когда мы смотрим Священное Писание, мы видим: уж очень Макрон напоминает предсказанного в этих текстах антихриста-лжепророка», — заявил коммунист.