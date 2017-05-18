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В Минске пройдет первое в истории Беларуси занятие по пивной йоге

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  • 18.05.2017, 9:57
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Уникальный мастер-класс проведут в музее пивзавода «Аливария».

Музей пивоварения присоединится к акции «Ночь музеев 2017» и проведет 20 мая занятие по пивной йоге, сообщает belaruspartisan.org.

Пивная йога – модный молодежный тренд, который появился в Германии 4 года назад и продолжает набирать популярность. Идея совмещать асаны и пиво родилась на американском фестивале Burning Man в штате Невада. Молодежь практиковала асаны, не отрываясь от общего веселья. Вскоре идея пивной йоги пришла в Европу и широко распространилась за ее пределами.

Фото: Munchies

Как отмечают организаторы, на занятиях в Минске можно будет увидеть, что йога вовсе не означает отрешение от мира и отказ от удовольствий.

Тренером выступит Глеб Петров – практикующий йог.

Во сколько: Группа №1: 18.30 - 20.00. Группа №2: 20.30 – 22.00.

Фото: Concrete Playground Sydney

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