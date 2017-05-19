Власти снесут дом Николая Статкевича 5 19.05.2017, 18:55

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Лидер Белорусского Национального Конгресса уверен, что власти таким образом мстят ему за политическую активность.

Стало известно, что дом, в котором живет один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, все-таки будет снесен.

«Считаю, что это не простое совпадение, - рассказал политик сайту palitviazni.info. - Это месть…»

«3 мая принесли сообщение о том, что наш дом будет снесен «в связи с изъятием земли для государственных нужд», - написала на своей странице в Фейсбуке Марина Адамович - жена Николая Статекича. - Решение, якобы, окончательное. Форма сообщения - хамская. Сначала УКС прислал ультимативное требование прибежать к ним и документы «правоустанавливающие» им выдать, иначе они на тебя в суд подадут, и только потом уже родное государство соизволило сообщить, что очень ему понадобилась Лошицкая земля - панельки украсить решили?..»

«Еще в прошлом году было принято решение изменить генплан, - рассказывает предысторию Николай Статкевич. - При этом странным образом совпало, что решение приняли на следующий день после акции против фальсификаций во время так называемых парламентских выборов. А теперь подтверждение о сносе дома пришло в день, когда я вышел с «суток», хотя решение было принято гораздо раньше. Приблизительно в то время, когда мне давали 5 суток ареста».

Политик считает, что «такие совпадения неслучайны, власти любят делать намеки».

«Нам советуют готовиться к переезду, а взамен будут предлагать квартиру, как говорят, «типовых потребительских качеств», - продолжает он. - Естественно, что это не сравнить с домом. В то же время перенести его в другое место в Минске не предлагается. До конца месяца должны определиться с вариантом, который будет предложен. А теперь надо добровольно принести все документы на имущество».

Со слов Николая Статкевича, решение можно было бы обжаловать, но вряд ли это даст какой-то эффект.

«Вы же знаете, как суды рассматривают дела, если там присутствует политика. Судья там ничего не решает, - добавляет Николай Статкевич. - Поэтому дом снесут».