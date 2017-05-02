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Лучшие кадры минского первомая

  • 2.05.2017, 10:09
  • 2,967
Фото: «Радыё Свабода»

Около тысячи белорусов вышли в центр Минска на акцию протеста.

Участники митинга и демонстрации, которые состоялись в столице Беларуси вчера, 1 мая, потребовали отменить Декрет №3, остановить незаконные поборы, инициированные властью, освободить политзаключенных, отменить совместные с Россией учения «Запад-2017» и провести свободные выборы.

Независимые СМИ опубликовали фотографии со вчерашней акции. Сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org отобрал лучшие из них.

Фото: «Радыё Свабода»

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