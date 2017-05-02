закрыть
2 мая 2017, вторник, 13:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

К Николаю Статкевичу по-прежнему не пускают адвоката

11
  • 2.05.2017, 10:33
  • 15,273
Николай Статкевич

Супруга политика Марина Адамович сомневается в том, что он находится на Окрестина.

Об этом Марина Адамович рассказала сегодня Charter97.org.

«К Николаю Статкевичу с 29 апреля не пускают адвоката под разными надуманными предлогами. Который день приходится стоять в очередях под Окрестина, но все без толку: не удается установить никаких контактов с Николаем.

В этот раз вообще придумали абсурдную причину – якобы идет общая обработка здания Центра изоляции правонарушителей на Окрестина от… вшей».

Марина Адамович по-прежнему сомневается, что политик находится на Окрестина.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, с 28 апреля Николай Статкевич не выходил на связь.

29 апреля Марине Адамович позвонил некий подполковник милиции из Ленинского РУВД и сообщил, что политик находится в изоляторе на улице Окрестина. Также он сообщил о том, что 28 апреля Статкевича задержали и осудили в Ленинском суде на 5 суток административного ареста.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим