К Николаю Статкевичу по-прежнему не пускают адвоката 11 2.05.2017, 10:33

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Николай Статкевич

Супруга политика Марина Адамович сомневается в том, что он находится на Окрестина.

Об этом Марина Адамович рассказала сегодня Charter97.org.

«К Николаю Статкевичу с 29 апреля не пускают адвоката под разными надуманными предлогами. Который день приходится стоять в очередях под Окрестина, но все без толку: не удается установить никаких контактов с Николаем.

В этот раз вообще придумали абсурдную причину – якобы идет общая обработка здания Центра изоляции правонарушителей на Окрестина от… вшей».

Марина Адамович по-прежнему сомневается, что политик находится на Окрестина.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, с 28 апреля Николай Статкевич не выходил на связь.

29 апреля Марине Адамович позвонил некий подполковник милиции из Ленинского РУВД и сообщил, что политик находится в изоляторе на улице Окрестина. Также он сообщил о том, что 28 апреля Статкевича задержали и осудили в Ленинском суде на 5 суток административного ареста.