Белорусы смогут получать кредиты без справки о доходах? 5 2.05.2017, 10:40

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Нацбанк не продлил свое постановление.

Со вчерашнего дня прекратило действовать специальное постановление Национального банка, которое обязывало банки для выдачи кредитов физическим лицам требовать справку о доходах. Теперь банки сами будут решать, как проверять платежеспособность клиента, пишет onliner.by.

До 30 апреля нынешнего года действовало постановление правления Нацбанка №253 «О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)» (оно вступило в силу 18 апреля 2014 года).

В документе была дана схема оценки кредитоспособности физического лица, а также оценка кредитоспособности ИП и юрлиц для заключения договора факторинга (финансирования под уступку денежного требования).

Какие документы банки были обязаны требовать? У кредитополучателя могли запросить справки о размере зарплаты, денежного довольствия, пенсии, государственной адресной социальной помощи, ежемесячного денежного содержания, справку об уплаченных подоходных налогах и так далее:

— Постановление №253 являлось временным нормативным правовым актом, принятым с целью повышения качества оценки банками кредитоспособности заявителя, — отметил регулятор в комментарии для Onliner.by. — С учетом необходимости обеспечения более гибких подходов к оценке кредитоспособности физических лиц и создания условий для развития современных банковских услуг с использованием дистанционных каналов банковского обслуживания действие постановления №253 не продлевалось.

Как отметил Нацбанк, с 1 мая 2017 года банки будут сами определять подходы к оценке кредитоспособности физических лиц. В том числе при определении перечня сопутствующих документов, предоставляемых заявителем.