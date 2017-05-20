Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные 1 20.05.2017, 9:39

Андрей Санников

«Дело патриотов» - заказное политическое дело.

Об этом в интервью Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- Как «Европейская Беларусь» относится к «делу патриотов», по которому сегодня в тюрьмах находится 17 человек?

- В тюрьмах 17 человек, но проходит по этому делу гораздо больше. «Европейская Беларусь» сразу же объявила всех арестованных по этому делу политзаключенными. Мы об этом заявляли, в том числе неоднократно на международном уровне. Не далее как вчера я обсуждал этот вопрос с первым заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Призываем правозащитников, а также все политические партии и движения сделать такие же заявления.

«Дело патриотов» - заказное политическое дело, которое было спешно сфабриковано после публичного приказа Лукашенко. Оно опасно не только для обвиняемых, но и для независимости Беларуси. Режиму оно понадобилось для того, чтобы угодить Кремлю и получить привычную поддержку на содержание репрессивного аппаратта для подавления протестов и арестов активистов.

- Почему важно давать правозащитную оценку политических дел в кратчайшие сроки?

- При диктаторском режиме, который много лет существует в Беларуси, нет ни независимого следствия, ни независимого суда. Когда очевидно, что обвинения носят политический характер, правозащитникам непозволительно ждать результатов следствия или суда, чтобы принять решение о статусе политзаключенного. Важно давать принципиальную оценку, чтобы международное сообщество могло реагировать. Не секрет, что сегодня некоторые европейские политики, в очередной раз провалившиеся в своих попытках «реформировать» Лукашенко, пытаются закрыть глаза на возобновившиеся репрессии. Для режима это служит сигналом для еще более жестких репрессий и пыток политзаключенных.

- На каком основании вы сразу же назвали «дело патриотов» политическим?

- Мы имели для этого все основания. Руководство «Европейской Беларуси», в частности меня и Дмитрия Бондаренко, несколько раз по государственному телевидению и в главной режимной газете назвали спонсорами и организаторами попытки государственного переворота вооруженным путем. Официально заявляем, что это наглая ложь и что ни с кем из тех, кто сегодня находится в тюрьмах по ложным доносам, мы даже не знакомы. Одно это служит доказательством заказного «дела» и невиновности всех арестованных по нему лиц.

На своем опыте обвиняемых по предыдущему громкому делу за «попыту госпереворота» в 2010 году знаем, что арестованных сегодня пытают, выбивают признательные показания, что для них создают невыносимые условия, принуждают к сотрудничеству.

Еще раз заявляем, что все арестованные по «делу патриотов» являются политзаключенными. Политзаключенными также являются все задержанные и отбывающие наказание за акции протеста граждане Беларуси.