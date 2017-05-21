«Брестское пиво» никто не хочет брать 11 21.05.2017, 12:15

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Предприятие снова выставят на торги с понижением цены.

Назначенные на 16 мая первые торги в форме аукциона комиссией предприятия признаны несостоявшимися. Причина этому — отсутствия заявок на участие.

Повторные торги предварительно планируется провести 15 июня. В этот раз имущественный комплекс ОАО предполагается выставить на продажу с понижением начальной цены, которая в настоящее время составляет Br17 млн 420 тыс., пишет БелТА.

Брестский пиввинкомбинат, впоследствии преобразованный в ОАО «Брестское пиво», был основан в 1970 году. По решению экономического суда Брестской области в ноябре 2014 года предприятие признано экономически несостоятельным (банкротом). Были утверждены план и сроки проведения санации продолжительностью 18 месяцев.