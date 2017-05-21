закрыть
21 мая 2017, воскресенье, 14:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Брестское пиво» никто не хочет брать

11
  • 21.05.2017, 12:15
  • 9,741

Предприятие снова выставят на торги с понижением цены.

Назначенные на 16 мая первые торги в форме аукциона комиссией предприятия признаны несостоявшимися. Причина этому — отсутствия заявок на участие.

Повторные торги предварительно планируется провести 15 июня. В этот раз имущественный комплекс ОАО предполагается выставить на продажу с понижением начальной цены, которая в настоящее время составляет Br17 млн 420 тыс., пишет БелТА.

Брестский пиввинкомбинат, впоследствии преобразованный в ОАО «Брестское пиво», был основан в 1970 году. По решению экономического суда Брестской области в ноябре 2014 года предприятие признано экономически несостоятельным (банкротом). Были утверждены план и сроки проведения санации продолжительностью 18 месяцев.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси