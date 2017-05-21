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Сергей Числов рассказал, как в КГБ издеваются над фигурантами «дела патриотов»

  • 21.05.2017, 13:17
Сергей Числов
Фото: euroradio.fm

По словам основателя и бывшего лидера «Белого легиона», арестованные фигуранты «дела патриотов» подвергаются в СИЗО пыткам и воздействию психотропов.

В интервью «Белсату» Сергей Числов (Бульба) рассказал, что ему известно о положении арестованных, как осуществляется информационное прикрытие дела «Белого легиона», а также о своем видении ситуации в Беларуси.

«Фигурантов дела, которые попали в «американку», особенно в первое время, избивали, и давали попить «минералочку», после которой люди впадали в эйфорию, теряли разум и не могли вспомнить, что делали в это время. Подумайте сами, почему прошло два месяца, а жен ни разу не пустили на встречу? Почему существуют трудности с доступом адвокатов? Известно, что первые три допроса Мирослава Лозовского состоялись без адвоката, его пустили только через три дня после ареста…», - рассказывает Числов.

По его словам, некоторых выпустили ранее под подписку, так как опасались, что те могут по состоянию здоровья не выдержать и умереть после побоев и СИЗО — испортить статистику.

«Некоторых действительно выпустили под подписку, потому что они чуть не умерли после избиения в СИЗО, но это было в самом начале. Сейчас такой информации нет. Есть впечатление, что власти сами не знают что с ними делать теперь, так как даже того, что они записали «под минералочкой» — для дела явно не хватает», - отметил основатель «Белого легиона».

По его словам, «Американка» и ее специальный штат сотрудников для того и существует, чтобы сломать человека. С того времени, когда держали политзаключенных в 2010-м, ничего не изменилось. Как тогда был запущен сценарий, разработанный кем-то в недрах спецслужб, так и сейчас.

«Информационная война, связанная с «Белым легионом», с внутреннего пространства переместилась наружу. От прямого многократного представления оружия по БТ перешли на более, так сказать, тонкую работу. Сейчас — время МИД. Делегация МИД навербовала «красивых, презентабельных» воспитанников демократических кругов, которым, по-видимому, все равно от кого получать деньги. Именно этот «либеральный» отряд, особенно в частных беседах с представителями иностранных дипломатических кругов, рассказывает, что на самом деле «Белый легион» — ультраправые неонацисты. Появились и в моем кругу друзей «парламентеры» которые призывают тихонько молчать, как бы забыть об арестованных, а то, не дай Бог, признают политзаключенными и введут санкции. И тут же объясняют, что Лукашенко на санкции пофиг, а вот народ белорусский от санкций будет страдать. Так что теперь фактически наши друзья — заложники чужих игр», - сказал Сергей Числов.

Существует версия, что дело «Белого легиона» было инициировано ФСБ через агентов своего влияния в белорусских спецслужбах. По мнению основателя «Белого легиона», это весьма вероятно.

«Весна 2017-го ярко свидетельствует, что страной управляет не Лукашенко. Тезис о том, что если не будет Лукашенко, то будет Россия, тоже пора снимать. Ведь где у нас сейчас не Россия? Школа? Телевидение? Общество? Где? Как только Лукашенко в конце февраля заговорил о здоровом патриотизме и необходимости переписать учебники по истории начиная от Полоцкого княжества — так «его» силовики задали ему и стране другую траекторию», - резюмировал Сергей Числов.


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