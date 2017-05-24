Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет» 8 24.05.2017, 16:07

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Учения «Запад-2017» должны продемонстрировать всему миру, что «союз» России и Беларуси нерушим.

Об этом в интервью Charter97.org заявил российский политолог, глава Центра исследований Северной и Восточной Европы Александр Сытин.

На вопрос о том, покинут ли российские войска после учений территорию Беларуси, он ответил, что никто сейчас этого сказать не может, однако отметил, что Лукашенко не может сказать Москве «нет».

- В связи с грядущими осенью этого года учениями в Беларуси, в Литве и ряде других стран, равно как и на уровне НАТО, высказываются опасения. Утверждают, что они будут проводиться по сценарию нападения на одну из стран Альянса, хотя Россия публично об этом, конечно, не говорит. Стоит ли опасаться этих учений как захвата Беларуси?

- Я все-таки придерживаюсь такой точки зрения, что Путин — шантажист. Скажем так, пока в большей степени, чем завоеватель, потому что есть еще такая деятельность у России, как поддержка терроризма, включая кибертерроризм.

В этих учениях есть две вещи. Первое — это продемонстрировать всему миру и определенной части белорусского общества, что «союз России и Беларуси» нерушим, что это единое государство. И не просто единое государство, где машины ездят без досмотра, а это действительно реальная сила, которая может противостоять любым НАТОвским инициативам.

Во-вторых, это сигнал белорусскому обществу, чтобы оно, как и правительство Беларуси, даже не мечтало не только об интеграции с Западом, но и о том, что в Беларуси называют «многовекторностью».

Западу нужно было бы обратить внимание, как на определенном отрезке и даже в убыток себе заместить Россию в качестве рынка сбыта белорусских товаров, потому что насколько я знаю, для Беларуси — это самая тяжелая и самая основная позиция. В конце концов можно было бы подумать, чтобы заместить Россию и на рынке энергоносителей. Но это второй вопрос.

Что касается угрозы странам НАТО и странам Запада. Честно говоря, я не верю, что Россия на сегодняшний день предпримет такие попытки, когда люди с опознавательными знаками армии РФ перейдут границу и начнут прямую агрессию. Если они не сделали этого в отношении Украины, то вряд ли сделают это в отношении стран Балтии и тем более Польши.

- А Беларуси? Есть опасения, что российская армия прибудет туда и не уйдет?

- Есть опасения. Честно говоря, у меня нет ответа, что делать, потому что я не очень хорошо понимаю, может ли Лукашенко сказать: давайте не будем этого делать. По-моему, сказать так он сказать не может. Понятно, что Москва будет вести разговор о развертывании баз, а уйдут или нет российские войска — этого вам никто не скажет.

Есть еще одна вещь, которая меня встревожила. Stratford опубликовал прогноз, согласно которому ближайшей целью России станут страны Балтии. На сегодняшний день такого алгоритма и предпосылок я не вижу, но его учесть нужно, потому что может быть все. Не думаю, что это будет прямое вторжение в традициях Второй мировой войны, но какие-то гибридные действия вполне возможны.