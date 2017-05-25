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Власти «доработатывают» декрет «о тунеядцах»

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  • 25.05.2017, 8:45

К концу года недовольство людей достигнет пика.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный видеоблогер из Гомеля, активный участник весенних акций протеста Максим Филиппович.

- После протестных акций этой весны ваше имя известно, пожалуй, каждому, кто интересовался событиями в Беларуси. Оглядываясь назад, как вы оцениваете весну 2017 года?

- Начало народных протестов было бурным и активным. Ни я, ни многие другие люди даже не ожидали такого. Не ожидали, что в Гомеле на митинг выйдут три тысячи человек. Не ожидали пятитысячного Марша в Минске. Да и в других городах все проходило необычно активно.

Но в дальнейшем акции протеста пошли на спад. Спецслужбы постарались запугать людей перед акцией 1 мая: многих арестовали, многих отвезли куда-то на «разговор». Мне вообще в тот день не дали выйти из подъезда.

- Вы сказали, что многие даже не ожидали таких масштабных протестов. В чем причины того, что столько людей вышли на улицы?

- Причины очевидны. В условиях такого упадка экономики, когда предприятия поддерживались на плаву искусственно, людей начали выбрасывать на улицу, называя это «сокращениями». Хотя это никакие не «сокращения» - просто людям не продлевают контракты.

И вот в условиях, когда одни люди остались без работы, а работающие стали получать на порядок меньшие зарплаты, принимают декрет о «тунеядцах» и повышают пенсионный возраст. Сама же власть своими действиями и «накликала» на себя эти протесты.

В таких условиях требовать от людей еще что-то заплатить – это просто какое-то сумасшествие. А люди отреагировали адекватно: вышли на улицы.

- Исчезли ли куда-то факторы, вызвавшие массовые народные протесты?

- Конечно, эти факторы никуда не делись, экономический кризис продолжается. Я думаю, что протестные акции повторятся. Потому что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться – никакого улучшения я не вижу.

Декрет № 3 никто не отменял, его просто пока «заморозили» для доработки. Не все пока это понимают, в том числе и некоторые мои знакомые. Но я им объясняю. За 23 года этой власти многие разучились критично воспринимать информацию и отстаивать свои права. Людей надо обучать, с ними надо работать.

А жизнь в Беларуси будет становиться хуже и хуже с каждым днем. С учетом того, что власть ничего не делает для исправления ситуации – будет хуже втройне. Недовольных будет становится все больше. Поэтому ждем новых выходов людей на улицы.

- Когда это может произойти?

- Думаю, что к концу этого года – началу следующего будет самый пик ухудшения жизни населения, народного недовольства и протестных настроений. Опять же, закончится так называемая «доработка» декрета № 3 и это опять приведет к росту недовольства.

- Вам как блогеру, снимающему реалистичные сюжеты, приходится часто общаться с простыми людьми. Что больше всего раздражает белорусов сейчас?

- Самый большой раздражитель – это абсолютное отсутствие у власти способности к диалогу. Людей раздражает, что их никто не хочет слышать, что с ними никогда не советуются при решении самых острых вопросов.

Я был во многих городах во время протестной весны 2017 года. Меня поразило, насколько глухая стена между властью и народом. Люди выходили, желая решения их проблем путем диалога – в информационном поле и непосредственно. А им во ответ заявляли: «ваши акции несанкционированы». А потом и вовсе начались аресты и задержания. Это самая отрицательная черта белорусской власти – неумение вести диалог с рассерженным народом.


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