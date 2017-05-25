Данкверт: Мы за свои анализы отвечаем 4 25.05.2017, 15:06

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Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора парировал критику Зайца.

Россельхознадзор отвечает за свои проверки и результаты анализа молочной продукции Беларуси, заявил руководитель службы Сергей Данкверт журналистам в четверг, пишет interfax.by.

«Мы за свои анализы отвечаем, у нас все методики проверены, все сделано», - сказал он.

Если Беларусь считает претензии российской службы необоснованными, то она может обратиться в суд, добавил он.

Как сообщалось, Россельхознадзор выявил в белорусской молочной продукции остаточные количества антибиотиков, в том числе и тех, которые могут иметь побочные действия для здоровья человека. Сообщалось также, что обнаруживались остатки лекарств, предназначенных для лечения сифилиса.

Накануне глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц заявил, что претензии по обнаружению в белорусской продукции антибиотиков надуманы и не подтверждаются реальными фактами.

Вместе с тем он сообщил, что контроль за выпускаемой в республике продукцией будет ужесточен.