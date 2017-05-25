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В Беларуси появился новый вид развода на деньги

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  • 25.05.2017, 21:11
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Теперь мошенники «проверяют» компьютеры на предмет сбоев.

Как стало известно «Нашей Ниве», в Беларуси расширяется новый вид разводов из серии «проверки воды» — помните, это когда тысячи доверчивых людей повелись на якобы «диагностированные» мошенниками проблемы и за бешеные деньги купили обычные фильтры для кранов.

После была еще «проверка окон» из той же серии.

И вот сейчас новая схема — мошенники обзванивают квартиры с предложением проверить компьютер.

Причина сформулирована громоздко и легко может ввести в заблуждение несведущего в технике человека:

голос в трубке говорит, что в дом вскоре будет проложено оптоволокно (современный кабель, через который интернет делается в разы быстрее) и для того, мол, чтобы при подключении оптоволокна не было никаких перегревов и сбоев, нужно проводить проверку техники. Говорят, что «все согласовано с горисполкомом» и «проверка — общегородская».

Если человек соглашается и принимает визит «специалистов», то презентабельно одетый молодой человек-«программист» заваливает техническими фразами и убеждает жертву, что и та деталь компьютера едва дышит, и эта через месяц перегорит, да и вообще — современные интернет-системы уже не смогут сочетаться с такой «устаревшей» или «неисправной» техникой.

Таким образом, человека склоняют к дорогостоящему ремонту, в котором нет потребности — на самом деле оптоволокно не может вызвать проблем с техникой.

Известно, что «ремонт» могут выполнить сразу на месте, даже если у бедолаги не будет всей нужной суммы — оплата растянется согласно подписанному контракту.

Будьте бдительными — как показывает опыт других, вернуть деньги и оспорить пункты подписанного контракта чрезвычайно сложно.


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