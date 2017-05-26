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Бюджет хоккейного минского «Динамо» — около $20 миллионов

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  • 26.05.2017, 13:56
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Большая часть этих денег — из бюджета государства.

Об этом передает «Еврорадио» со ссылкой на телеканал ОНТ.

Можно предположить, что это официальная цифра, ранее она не озвучивалась. В сюжете отмечается, что «Динамо» — проект не из дешевых» и что нужно уточнить, «белорусский клуб в КХЛ — это национальная забава или все-таки спорт?».

Деньги вкладываются немалые, а результата нет. Некоторые клубы КХЛ с более скромными бюджетами выступают лучше, чем белорусский клуб, подчеркивает ОНТ.

Недавно было решено экономить за счет снижения количества легионеров в «Динамо». По словам председателя Федерации хоккея Беларуси Семена Шапиро, полный отказ от легионеров позволит клубу сэкономить 3 млн долларов или чуть больше этой суммы. Однако Шапиро предложил оставить в этом году 4 легионеров, и с каждым годом сокращать их количество.


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