Милиция «объяснила» свой беспредел в минском метро 20 28.05.2017, 8:36

По версии МВД, на милиционеров «напал» как минимум Супермен.

Видео брутального задержания молодого человека в минском метро взбудоражило вчера белорусские соцсети.

На опубликованной Татьяной Стрельниковой видеозаписи видно, как сотрудники милиции и метрополитена задерживают молодого человека на станции метро «Октябрьская» в минском метро. Его, лежащего, бьют кулаками в лицо, применяют к нему различные болевые приемы, в том числе становятся коленом прямо на шею. Тем не менее четверо сотрудников никак не могут с ним справиться, один из них истошно кричит кому-то: «Помощь, Гена!». И только вшестером они смогли его унести.

Пока точно неизвестно, что произошло, но девушка, которая снимает видео, говорит за кадром, что видела, как парень шел и никого не трогал, когда его стали задерживать.

Милиция уже успела опубликовать в СМИ свою версию произошедшего. Если верить официальному заявлению пресс-службы МВД, на шестерых милиционеров «напал» и успешно их «отдубасил» как минимум Супермен. При этом «накачанный» одновременно наркотиками и алкоголем.

«В минском метро задержали молодого человека, который оказал сопротивление милиции», сообщил вчера вечером БелТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

«В 1.25 27 мая молодой человек пытался войти на станцию метро «Октябрьская». По предварительной информации, которую мы можем озвучить на данный момент, своим неадекватным состоянием он привлек внимание сотрудников охраны метрополитена. В ходе разбирательства он оказал активное сопротивление и нанес травмы сотруднику милиции. В результате - перелом костей носа. Кровь сотрудника милиции и зафиксирована на записи, которая попала в сеть интернет», - рассказал представитель МВД.

По словам Александра Ластовского, молодой человек был задержан. В настоящее время врачи предпринимают меры, чтобы вывести его из состояния наркотического отравления и алкогольного опьянения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК №364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел - прим. БЕЛТА). О подробностях будет сообщено позже, добавил представитель ГУВД.