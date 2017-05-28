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Naviband выступают на финале Кубка Беларуси (Видео, онлайн)

  • 28.05.2017, 16:13

В Гродно группа также выступит на финальном концерте конкурса «Мова-музыка-футбол».

Naviband приехали на Кубок Беларуси по футболу в Гродно. Здесь они выступят на финальном концерте конкурса «Мова-музыка-футбол».

Naviband представляли Беларусь на «Евровидении-2017». Артисты, исполнившие композицию «Гісторыя майго жыцця» в финале международного музыкального конкурса в Киеве, оказались на 17-м месте. Всего же в финале выступили 26 стран.


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