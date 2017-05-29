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Лукашенко: Ваше счастье, если меня не будет к 2021 году

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  • 29.05.2017, 13:45
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Диктатор сделал «оговорку по Фрейду».

В 2021 году Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею, на этот раз — совместно с Латвией. Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития этого вида спорта предупредил хоккеистов и функционеров, что их ждет жесткий спрос за результаты работы, пишет tut.by.

— Что будет в 2021 году? Вы что, хотите сказать, что я потерплю? Ваше счастье, если меня не будет к 2021 году. Я не потерплю вашей такой работы. Подумайте, какой подарок в 2021 году белорусскому народу вы преподнесете, — прозвучали слова Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Руководитель страны также подчеркнул, что финансирование будет зависеть от показанного результата.

— И вы не придете и не скажете мне, что нам надо 2−3 года, чтобы чего-то подготовить, что нам деньги надо, еще что-то надо… Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, — сказал Александр Лукашенко.


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