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Эксперты: Банки приготовили для белорусов хитрую уловку

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  • 3.05.2017, 8:12
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Главные банки страны рассказали, кому дадут кредиты без справок о доходах.

С 1 мая банки могут выдавать физлицам кредиты без предоставления справки о доходах.

Портал tut.by узнал, как банки отреагировали на нововведение и изменили ли правила выдачи заемных денег.

В Белгазпромбанке рассказали, что физлица теперь могут оформить быстрые кредиты до 3000 рублей без справки о доходах, а карту рассрочки «Карта покупок» — до 1000 рублей.

— За время действия нормы (постановление правления Нацбанка № 253 от 18 апреля 2014 г., которым было введено требование о предоставлении справок о доходах для оценки кредитоспособности физлиц) все участники рынка четко выработали требования к перечню документов, подтверждающих получение дохода, поэтому в случаях, когда нужно будет документальное подтверждение, вопросов ни у кого не должно возникнуть, — уточнили в Белгазпромбанке. — Что касается «заменителей» справок о доходах, то и во время действия нормы выписка по зарплатной карточке была основанием для подтверждения дохода в банке-эмитенте зарплатной карточки.

При этом в банке отмечают, что в 2014 году после ввода обязательной справки о доходах для получения физлицами кредита доля отказов не увеличилась, «соответственно, и при отмене нормы мы прогнозируем как минимум те же показатели».

В Альфа-Банке со 2 мая любой кредит (за исключением рефинансирования) до 2500 рублей физлица могут оформить без справки о доходах (при оформлении кредита доход клиента указывают с его слов).

— Зарплатные клиенты могут получить кредит до 40 000 рублей без предоставления справки о доходах (на основании данных о зачислениях зарплаты), — сообщили в Альфа-Банке.

В банке ВТБ (Беларусь) физлица также уже могут оформлять кредиты без предоставления справок о доходах.

— В первую очередь речь идет об экспресс-кредитах на покупку товаров в магазинах-партнерах (в том числе на условиях рассрочки) и кредитах, предоставляемых с использованием банковских платежных карточек (карта рассрочки «Черепаха», «Портмоне»). Кредит наличными на сумму до 5000 рублей также можно оформить, предоставив только паспорт (кредиты «Невероятный», «На все про все»), — уточнили в ВТБ (Беларусь). — Более того: подать заявку на такой кредит и получить предварительное решение можно, не посещая банк, достаточно оформить онлайн-заявку. Если клиент получает заработную плату на карточку в банке ВТБ, то он сможет оформить потребительский кредит наличными на сумму до 15 000 рублей также без предоставления справки о доходах.

В банках считают, что отказ от справок о доходах для оценки кредитоспособности клиентов не окажет существенного влияния на уровень отказов в выдаче кредитов.

Эксперты: отсутствие бумажной волокиты подстегнет белорусов к покупке дорогостоящих товаров

Эксперты считают, что отмена справок о заработке будет стимулировать белорусов чаще обращаться за потребительскими кредитами.

— Потребительское кредитование — один из важнейших драйверов потребительского спроса, а потребительский спрос, в свою очередь, является одним из драйверов экономического роста. Поэтому данная мера регулятора может способствовать улучшению динамики ВВП страны, — отмечают эксперты «ТелетрейдБел». — Скорее всего, теперь снова наберут популярность так называемые кредиты на товары, которые выдаются прямо в магазинах на крупные покупки. Отсутствие бумажной волокиты вместе со снижением процентных ставок по кредитам подстегнет спрос белорусов на дорогостоящие товары.

Эксперты считают, что отмена обязательных справок о доходах не приведет к ощутимому росту проблемной задолженности.

— Белорусы в большинстве своем всегда были добропорядочными кредитополучателями и не создавали банкам значительных проблем. Рост проблемной задолженности в банковской системе, который наблюдается в последнее время, больше связан с неплатежами реального сектора экономики, чем физических лиц, — поясняют специалисты «ТелетрейдБел». — Для сравнения: за 3 года, с 1 января 2013 года по 1 января 2016 года, проблемная задолженность государственных предприятий выросла в 12 раз, частных компаний — в 9 раз, а физлиц — всего в 1,8 раза. Кроме того, банки в любом случае будут оценивать кредитоспособность граждан и не станут так просто раздавать всем желающим крупные суммы без справок. Поэтому никаких рисков для банковской системы принятое решение не несет.


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