Николай Статкевич вышел на свободу 29 3.05.2017, 17:20

9,522

Николай Статкевич

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса провел пять суток на Окрестина.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

«Автобус остановился, ко мне бросились люди, затащили в микроавтобус. Сразу отвезли на Окрестина. Сказали: вы осуждены. Принесли постановление, что 7 апреля я был осужден на пять суток. Окрестина неузнаваемо изменилось», - сказал Николай Статкевич.

«Они меня нейтрализуют как лидера», - добавил оппозиционный политик.

Когда ему сказали о том, что несколько сотен человек вышли на акцию 1 мая, Статкевич отреагировал так:

«Здорово, это значит, что у меня есть шансы оставаться на свободе, так как это не помогает».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, с 28 апреля Николай Статкевич не выходил на связь.

29 апреля супруге политика Марине Адамович позвонил некий подполковник милиции из Ленинского РУВД и сообщил, что политик находится в изоляторе на улице Окрестина. Также он сообщил о том, что 28 апреля Статкевича задержали и осудили в Ленинском суде на 5 суток административного ареста.