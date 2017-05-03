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Николай Статкевич вышел на свободу

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  • 3.05.2017, 17:20
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Николай Статкевич

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса провел пять суток на Окрестина.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».




«Автобус остановился, ко мне бросились люди, затащили в микроавтобус. Сразу отвезли на Окрестина. Сказали: вы осуждены. Принесли постановление, что 7 апреля я был осужден на пять суток. Окрестина неузнаваемо изменилось», - сказал Николай Статкевич.

«Они меня нейтрализуют как лидера», - добавил оппозиционный политик.

Когда ему сказали о том, что несколько сотен человек вышли на акцию 1 мая, Статкевич отреагировал так:

«Здорово, это значит, что у меня есть шансы оставаться на свободе, так как это не помогает».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, с 28 апреля Николай Статкевич не выходил на связь.

29 апреля супруге политика Марине Адамович позвонил некий подполковник милиции из Ленинского РУВД и сообщил, что политик находится в изоляторе на улице Окрестина. Также он сообщил о том, что 28 апреля Статкевича задержали и осудили в Ленинском суде на 5 суток административного ареста.


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