Хацкевич может возглавить белостокскую «Ягеллонию»1
- 30.05.2017, 9:38
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Руководство польского клуба выбирает между белорусским, украинским и итальянским тренерами.
Бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич может возглавить польскую «Ягеллонию», сообщает przegladsportowy.pl.
Также в список претендентами на этот пост являются украинский специалист Анатолий Демьяненко и итальянец Дженнаро Гаттузо.
Директор «Ягеллонии» Цезари Кулеша отметил, что пока ясности с новым тренером нет.
«Нам приходят по 15-20 предложений от разных тренеров в неделю. Я не собираюсь обсуждать все кандидатуры. Всему свое время», – сказал директор клуба.