Хацкевич может возглавить белостокскую «Ягеллонию» 1 30.05.2017, 9:38

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Александр Хацкевич

Фото: EPA

Руководство польского клуба выбирает между белорусским, украинским и итальянским тренерами.

Бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич может возглавить польскую «Ягеллонию», сообщает przegladsportowy.pl.

Также в список претендентами на этот пост являются украинский специалист Анатолий Демьяненко и итальянец Дженнаро Гаттузо.

Директор «Ягеллонии» Цезари Кулеша отметил, что пока ясности с новым тренером нет.

«Нам приходят по 15-20 предложений от разных тренеров в неделю. Я не собираюсь обсуждать все кандидатуры. Всему свое время», – сказал директор клуба.