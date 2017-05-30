Житель Ивацевичей: Мечтаю хотя бы раз в жизни увидеть море, а пока копаю картошку 2 30.05.2017, 10:45

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Прохожих в Ивацевичах рассказали о планах на отпуск и летние каникулы.

Ивацевичи - небольшой городок в Брестской области с населением почти в 25 тысяч человек. Какие планы на лето у его жителей?

Вячеслав, 62 года, военный в отставке:

- Мой лучший отдых - рыбалка. При этом абсолютно спокойно отношусь к курортам и не тороплюсь на море. А вот моя супруга море обожает. Чтобы всем было хорошо, нашли компромисс. Откладывая понемногу, на пенсию военного могу позволить себе накопить на недорогой украинский курорт для супруги. А сам - на Выгонщанское озеро. Жду - не дождусь, - рассказал Вячеслав kp.by.

Супруги Наталья и Сергей Макаревич, которые не захотели фотографироваться:

- На море никогда не были и не хотим. Нам и здесь неплохо. Но даже если бы очень захотелось, вряд ли бы смогли себе такую роскошь позволить. На зарплату еле сводим концы с концами. Плюс ко всему, в этом году сыну поступать.

- А какой отдых за последнее время запомнился больше всего?

- Был такой пару лет назад. Отдохнули пару дней с семьей на Браславских озерах. Все очень понравилось. За три дня потратили 100 долларов, включая аренду домика и бани, - охотно поделилась приятными воспоминаниями Наталья.

Отец Анатолий, 75 лет:

- Я избрал для себя монашество, и для меня отдых и отпуск - это молитва. Буквально на днях уезжаю в Валаам. Это остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове есть одноименный поселок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Буду там молиться за всех вас.

Светлана:

- Не записывайте, пожалуйста, фамилию. А то стыдно будет, потому что в последний раз более-менее прилично отдыхала три года назад в Украине. Но если бы сейчас предложили, из-за политических проблем и проблем с безопасностью, уже не рискнула бы.

Кирилл, Артур и Никита, выпускники 9 класса:

- Вместо моря у нас озеро под боком. Но мечтаем побывать и на Гоа, и в Майами. Готовы подрабатывать, чтобы накопить денег на мечту, узнавали, где это возможно. Но ничего для нас нет. Так что в ближайшие годы только озеро под боком.

Юлия Якубец, юрист в декретном отпуске. Она же мама 11-месячных близняшек Саши и Вани:

- Устала за последнее время, и все же решили, что даже с такими карапузами поедем к морю. И если раньше могли себе позволить улететь на тот же Кипр, то теперь так не рискнем. Но только потому, что сыночки слишком маленькие. Боимся перелетов. Так что, скорее всего, рванем в Затоку.

Мария Леонидовна, кассир киоска «Белсоюзпечать»:

- Есть семья и трое внуков. Но на море, увы, никогда не была, - взгрустнула женщина. - Но есть место, где я действительно отдыхаю и душой, и телом. И это место - родительский дом в деревне в Барановичском районе. Вечером могу сесть на лавочку - и сидеть так часами, наслаждаясь дорогими сердцу пейзажами и вспоминая лучшие моменты своей жизни.

Валентина, продавец в мебельном магазине

- С каждым месяцем дела с выручкой все хуже и хуже. Но все же пару лет назад подруга искусила меня на авантюру. Были горящие путевки и кое-какие сбережения. И я рискнула. Это был семидневный тур в Италию. И стоил он мне тогда 350 евро. В ближайшие годы, и то, если повезет, мечтаю отдохнуть хотя бы на Нарочи.

Андрей и Николай, вздымосборщики:

Когда журналисты подошли к мужчинам, у них практически не было сил даже говорить. Уставшие, после тяжелого трудового дня оба сидели на лавочки и переводили дух:

- Наверное, на море я уже никогда и не побываю. Видно, не судьба, - говорит Андрей. - Работа физически тяжелая, проблемы, семья, а зарплата… На курорт с такими грошами не накопить. Другой работы здесь просто нет. А тут и дети подросли. Надо им помогать. Хотя, признаюсь, море мечтаю увидеть с детства. Все равно какое. Хочу просто сидеть на берегу, смотреть на него, а там ни конца, ни края…

Можете не верить, но пока что для меня отдых - это когда едем в деревню копать картошку. По сравнению с моей эта работа не тяжелая, да и близкими можно повидаться.