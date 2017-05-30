Жители Колодищ протестуют против строительства завода «Амкодор» 1 30.05.2017, 19:52

Фото: greenbelarus.info

Более тысячи жителей пытаются остановить строительные работы.

Тревожный звонок для жителей Колодищ прозвучал ещё в 2015 году, когда директор холдинга заявил о подписании соглашения с китайцами, в котором предусмотрены в том числе инвестиции в строительство на площадке завода «Дормашмет» филиала «Амкодормаш», пишет greenbelarus.info.

Наличие промузла в агрогородке никого и так не радует, поэтому планы по созданию крупного производства не имели никаких шансов получить одобрение местных жителей. Кроме того, Колодищи давно страдают от грузового трафика: рядом промузел, вокруг — целая россыпь баз и складов.

Более полугода ничего не происходило, но 29 марта 2016 года случилось то, чего опасались: на сайте районного исполнительного комитета появилось объявление о проведении общественного обсуждения строительства.

Проект довольно крупный: предусматривается создание полного цикла изготовления погрузчиков. Планируемый объем выпуска специальных машин — 500 единиц в месяц.

Общественное обсуждение завершилось 5 мая, его результат был предсказуем: никакого «локального машиностроительного кластера» колодищанцы у себя за забором не хотят. Протокол встречи зафиксировал «26 замечаний и (или) предложений путём занесения в журнал по общественному обсуждению, а также 5 замечаний и (или) предложений с использованием электронных средств связи». Проект по объекту был рекомендован к утверждению и прохождению государственной вневедомственной экспертизы.

Местные активисты оперативно подготовили коллективное обращение с целым рядом претензий к проекту.

«Мы считаем, что на общественное обсуждение вынесен архитектурный проект, скрывающий степень истинной опасности планируемого к строительству промышленного объекта. Ввиду этого мы настаиваем на проведении тщательной экологической, санитарно-гигиенической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду данного проекта завода по выпуску спецмашин, а также независимой общественной экспертизы. Результаты независимой экспертизы должны быть обязательно учтены для выдачи последующих разрешающих документов по данному строительству», — под этим заявлением подписались 1012 человек.

Минский районный исполнительный комитет 19 мая прислал ответ, который общественность не устроил.

Спустя 5 дней группа активистов побывала на приеме у первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной. Там зарегистрировали письмо от имени жителей Колодищ с большим количеством вопросов относительно документации проекта. В документе 12 пунктов с претензиями о несоответствии данных и цифр.

«Во время проведения общественного обсуждения проекта строительства на рассмотрение общественности были представлены документы, не дающие информации о безопасности будущего предприятия для здоровья людей. Несколько важных документов по экологической составляющей проекта отсутствовало, какие-то утратили силу. Были сознательно скрыты от общественности документы с данными об объемах выбросов загрязняющих веществ, объемах производства и т.п.», — говорится в обращении.

Одно из производств ОАО «Амкодор»

— Наши представители ходили 29 мая в областной центр гигиены и эпидемиологии, где оставили своё обращение по поводу возможного нарушения проектом строительства санитарных норм, — прокомментировала текущую ситуацию координатор инициативной группы Ирина Лапицкая. — Сейчас мы ждём ответ на наше письмо на имя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и продолжаем собирать подписи под обращением в райисполком. Мы намерены отстаивать своё право на благоприятную среду обитания.