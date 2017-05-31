Герой Дня Воли вернул работу через суд 1 31.05.2017, 7:52

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Сергей Васильев

Активист БХД из Миор Сергей Васильев снова стал директором дома культуры, но решил на этом не останавливаться.

Житель Миор и активист Белорусской христианской демократии Сергей Васильев, который потерял работу после участия в акции на День Воли в Минске, добился справедливости, сообщает «Белсат».

Из-за отсутствия доказательств систематического нарушения трудовой дисциплины — а именно таковой была официальная причина увольнения — его восстановили в должности директора Турковского сельского Дома культуры.

«Дело буквально начало разваливаться на глазах. И все равно Тронькин и его сподвижники из культуры старались меня оболгать, но ничего у них не получилось. И в конце-концов суд был вынужден меня восстановить», — рассказал Сергей Васильев.

Директор Дома культуры пойдет до конца

Конфликт из-за активной гражданской позиции между Сергеем Васильевым и руководителем отдела идеологии, культуры и делам молодежи Миорского райисполкома Александром Тронькиным длится уже не первый год. После увольнения активист не мог устроиться ни на какую работу. Следующий шаг Васильева — добиться компенсации за вынужденный прогул и моральный ущерб. Иск с таким требованием он подал в Миорский районный суд.