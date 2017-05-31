Лукашенко поддержал идею Шуневича шить хоккейную форму в тюрьмах 39 31.05.2017, 8:14

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Глава МВД также пообещал диктатору делать силами заключенных и коньки.

Лукашенко на олимпийском собрании рассказал о способах решения проблемы с инвентарем в детских спортивных школах, которые предложил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает телеканал ОНТ.

— С инвентарем? Как будто самая большая проблема! Хотя и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание. Мы в исправительных учреждениях… Для детей. — Ну, хоккеисты у нас крутые, там «найки» купим и коньки, и штаны. — А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем».

И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок, в какое-то учреждение? Ну давайте купим его! Но этим никто не занимался, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что недавно Лукашенко пожаловался на то, что ему самому приходится шить форму для белорусских хоккеистов.