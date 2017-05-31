«Брестской клубники еще нету, пусть вам на уши не вешают!» 8 31.05.2017, 10:54

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На рынке в Бресте продают польские помидоры, украинский молодой картофель и испанские абрикосы.

К концу рабочего дня торговля на рынке "Центральный" в Бресте, который местные называют "Колхозным", в самом разгаре. Брестчане по пути домой затариваются свежей зеленью на салат и ищут клубнику, пишет kp.by.

Ее на рынке не так много - еще не сезон. Хотя то тут, то там виднеются пластиковые лотки с крупными ягодами.

- По чем клубника?

- За килограмм - 9 рублей, за лоток - 5 рублей, здесь чуть больше, чем полкило. Вам могу за 4,5 рубля отдать! - заманивает загорелый продавец.

- Это наша клубника?

- Наша!

- Брестская?

- Украинская!

У этого мужчины не самая дешевая клубника. На выходе из рынка тоже торгуют ягодами - по 6-7 рублей за килограмм.

- Брестской клубники еще нету, пусть вам на уши не вешают! Холодно было, еще не выросла, ждать надо, - наставляет женщина.

Из местных сезонных овощей на рынке только молодая капуста, кабачки, огурцы и редис. Мелкие кочаны капусты продают за 1,5 - 1,8 рубля, огурцы - за 1,8 - 2 рубля.

- Огурчики сладкие? - интересуется покупательница.

- Конечно! Горькими они станут позже, - улыбается продавец.

Мелкую редиску можно купить за 25 копеек, покрупнее - за 30-40.

Активно покупают молодую картошку из Закарпатья, ее продают по 2 - 2,3 рубля за килограмм.

Не проблема выбрать на рынке помидоры. Украинские стоят 2,1 - 2,8 рублей, польские, ярко малиновые - дороже, 3,8 - 5 рублей.

Осталось купить зелень! Лук - по 30-35 копеек, укроп можно выторговать за 20 копеек. За пушистый букет свежего салата просят 1 рубль, за пучок рукколы - 50 копеек.

На десерт можно взять черешню - по 7-8 рублей за кило. Аппетитно выглядят испанские абрикосы - по 6 рублей за кило. Персики и нектарины - чуть дешевле, по 5 рублей.

Но больше всего удивляют арбузы - конец мая, а они уже на прилавках.

- Краснодарские, сладкие, правда! - уговаривает девушка за прилавком.