В сделке Чижа по отелю «не-Кемпински» обнаружился сюрприз 3 31.05.2017, 14:29

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Фото: tut.by

Опять возникли сложности с завершением строительства гостиничного комплекса рядом с цирком в Минске.

По информации tut.by, стороны не могут финализировать сделку, принципиальное решение о которой было достигнуто на высоком уровне несколько месяцев назад.

Напомним, многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка начинала возводить компания «Элит Эстейт», которая является дочерним предприятием группы компаний «Трайпл». Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, к старту чемпионата мира по хоккею. Но строительство затормозилось. А в прошлом году и вовсе встало ввиду финансовых проблем заказчика вкупе с задержанием хозяина «Трайпла» Юрия Чижа.

В начале года стало известно, что компанией, которая все-таки согласилась достроить отель, известный в народе как не-Kempinski, стала строительная «дочка» крупнейшего банка России «Сбербанк капитал», которая занимается реализацией проблемных активов банка. Договоренность об этом была достигнута во время встречи Александра Лукашенко и президента Сбербанка РФ Германа Грефа. 10 апреля Лукашенко своим указом № 110 утвердил условия завершения строительства объекта.

Однако уже полтора месяца стороны не могут выработать общие подходы. По словам собеседников tut.by, Юрий Чиж якобы отказался подписывать документы по сделке о продаже гостиницы у цирка, так как покупатели потребовали подписать обязательство о погашении всех неучтенных долгов по данной стройке. По их словам, бывший партнер Чижа бизнесмен Алексей Олексин отказался прощать займы, которые выделил под этот проект. Якобы с ним не был согласован проект указа. Российские акционеры «Трайпла» брать на себя обязательства по данной стройке тоже отказались. Ранее сообщалось , что по итогам аудиторского заключения за 2016 год, над «Трайплом» нависла угроза банкротства. Долги структур Чижа оцениваются в 300 млн долларов. Это будет удар по госбанкам и БПС-Сбербанку, считают собеседники.

«Это сложная многоступенчатая сделка. В развитие указа № 110 должен быть подписан целый ряд юридически обязывающих документов. Сделка подразумевает предоставление ряда гарантий. Есть проблемные места и обстоятельства, которые обсуждаются в ходе переговоров. Сейчас работают консультанты. Мы надеемся, что все документы в ближайшее время будут подписаны», — сказал источник, близкий к одной из сторон сделки.

Профильный чиновник отметил, что указом предоставлены «беспрецедентные преференции» для завершения этого проекта. «Учтены интересы банков, чтобы они не пострадали. Предоставлены льготы новому собственнику. От мнения [Чижа] там вообще ничего не должно зависеть», — считает он.

Указом № 110 в очередной раз продлены сроки завершения строительства комплекса возле цирка (до 2020 года) и утверждены условия продажи комплекса за 1,99 рубля. Были подкорректированы условия «прощения» тремя банками, БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банк ВТБ (Беларусь), долгов по кредитам. В придачу офшорная компания «Редкаст Групп ЛТД» (Британские Виргинские Острова) простила долг «Элит Эстейту» и освобождается от уплаты налога на доходы в части дохода по займу.

Интересно, что все споры, разногласия и требования, вытекающие из инвестиционного договора, а также связанные с ним, согласно документу подлежат рассмотрению и окончательному урегулированию в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России. При этом в случае возникновения разбирательств в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Республикой Беларусь принятых на себя обязательств белорусские власти не будут заявлять требования об освобождении себя от таких разбирательств и исполнения принятых решений по ним и обязуются считать отношения сторон по данному инвестиционному договору частными и коммерческими, а не публичными. Иными словами, страна отказывается от права пользоваться государственной неприкосновенностью (иммунитетом) в случае конфликта со своим партнером.

Алексей Олексин отказался от комментариев. Связаться с Юрием Чижом не удалось. В банках ход переговоров не комментируют.