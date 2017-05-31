«Палатка №6» наградила Шуневича за «укрепление прав и свобод граждан» 40 31.05.2017, 14:34

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Игорь Шуневич

Глава МВД получил награду из рук председателя «палатки».

Сегодняшнее совместное заседание двух «палат национального собрания» Беларуси началось с «торжественной» процедуры, передает «Радые Свабода».

Ведущий заседания, председатель «палаты представителей» Владимир Андрейченко наградил почетной грамотой министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича «за деятельность в укреплении прав и свобод граждан».

Участники заседания аплодисментами поздравили Шуневича, после чего ведущий сказал: «Давайте еще раз поздравим Игоря Анатольевича!». И «депутаты» снова захлопали.