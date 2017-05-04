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«Для белорусской власти польская свинина намного страшнее, чем американские ракеты»

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  • 4.05.2017, 9:46
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Тезисы режима Лукашенко характерны для слабо развитых государств, типа голодных африканских стран.

Из года в год государство продолжает терять огромные деньги, финансируя сельское хозяйство. 59,1% сельхозорганизаций были бы убыточными, останься они без господдержки. Так стоит ли тянуть на себе этот «мертвый груз» и как избавиться от балласта, чтобы не навредить экономике?

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико уверен, что самое важное, что должно сделать государство в сельском хозяйстве — это не вмешиваться.

— Надо ограничить все государственные и прочие программы по сельскому хозяйству. Не нужно на высшем уровне распределять, кому давать деньги на удобрения, — заявил экономист в комментарии «Завтра твоей страны». — На сельское хозяйство в Беларуси уходит 15% бюджета. Это бессмысленное дело. Чем меньше программ по сельскому хозяйству, чем меньше вмешательства властей, тем лучше.

Экономист уверен, что рынок сам поставит все на свои места.

— Рынок должен работать. Надо пользоваться преимуществами и регионального рынка, и мирового, — уверен эксперт. — Я помню, когда на высоком правительственном уровне обсуждалась эффективность сельского хозяйства, то выяснилось, что прибыльным может быть только выращивание морковки.

Конечно, полностью отказаться от производства сельхозпродукции нельзя. Однако многие позиции в этом списке следовало бы пересмотреть.

— Польский фермер свинину продает меньше, чем за 1 доллар за килограмм. Так давайте откроем магазины, назовем их «Свинья по-польски» и будем продавать это мясо, пусть даже с наценкой за 2 рубля 50 копеек. Да наши директора совхозов и министр сельского хозяйства застрелятся перед входом в эти магазины. Для белорусской власти польские свиньи намного страшнее, чем американские ракеты.

Экономист уверен, что только частная собственность на землю поможет решить проблему.

— Как только люди будут работать на своей земле, как захотят и сколько захотят, тогда эти проблемы уйдут на второй план, — говорит Леонид Заико.

Что же касается продовольственной безопасности, то, по мнению экономиста, такой подход абсолютно устарел в современном мире.

— Этот тезис имеет место только в слабо развитых государствах, типа голодных африканских стран. Сегодня на мировом рынке есть все. Поэтому говорить о продовольственной безопасности и пугать ею собственный народ могут только безответственные деятели, тем самым оправдывая собственное безделье и бестолковость, — утверждает эксперт.


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