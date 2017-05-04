От Абельской до Ермошиной: Полный список владельцев элитных коттеджей в Дроздах 22 4.05.2017, 11:11

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Каждый из 112 владельцев коттеджа в Дроздах может считать себя долларовым миллионером.

Даже за неказистые дома здесь просят почти по полтора миллиона. Разумеется, сегодня за такие деньги коттедж не продашь, это иллюзия. Но даже если сбросить цену до $1 миллиона, получается занимательная арифметика.

В течение последнего десятилетия участки для строительства коттеджей в Дроздах, соседней Веснинце и за «Минск-Ареной» получили более 100 представителей лукашенковской «элиты».

Первые коттеджи строились централизованно, а хозяева расплачивались кредитными деньгами. Сейчас обычно обходятся своими силами. Строители оценивают реальные вложения в такой дом как $40—200 тысяч, не больше, с учетом того, что вся инфраструктура тут уже была. Значит, у каждого из сотни номенклатурных и приближенных лиц чистой прибыли приблизительно на $1 миллион.

А общая их прибыль тогда — $ 100 миллионов. Кто же эти люди, поименно? Список, который печатает «Наша Ніва», — важный документ нашей эпохи.

Оторванность номенклатуры от простых людей можно наблюдать и в ментальном (вспомните заявление министра труда Марианны Щеткиной), и в территориальном плане.

Генеральный прокурор Александр Канюк (он тоже в этом списке), считает что обществу «неэтично» знать о благосостоянии чиновников. Но это не так.

Согласно Конституции, единственным источником государственной власти в Беларуси является народ. Все министры и прокуроры — просто нанятые на работу временные менеджеры. Между тем решения о выделении земли в обход законодательства не публикуются на Национальном правовом портале.

«Коттедж в Дроздах» можно назвать как угодно — привилегия, бонус. Но прежде всего это плата за лояльность. Ни один из 100 человек ни разу не выступил с публичной критикой Александра Лукашенко.

Абельская Ирина — руководитель Республиканского клинического медицинского центра

Агеев Александр — в свое время министр энергетики

Азаренко Виктория — теннисистка

Альшевский Виктор — художник

Алымов Юрий — в свое время зампред Нацбанка

Андрейченко Владимир — председатель палаты представителей

Анфимов Леонид — председатель Госконтроля

Бамбиза Иван — в свое время вице-премьер

Бондарчук Татьяна — в свое время директор «Белгосцирка»

Бордюжа Николай — в свое время генсек ОДКБ, гражданин России

Боровский Александр — в свое время глава «Белнефтехима»

Батура Борис — в свое время председатель Миноблисполкома

Булыгин Сергей — первый заместитель главы федерации биатлона

Вакульчик Валерий — председатель КГБ

Василевич Григорий — в свое время генеральный прокурор

Ващенко Владимир — министр по чрезвычайным ситуациям

Втюрин Андрей — заместитель государственного секретаря Совета безопасности

Голованов Виктор — в свое время министр юстиции

Гришин Алексей — олимпийский чемпион

Гусаров Анатолий — генеральный директор «Белавиа»

Давыдько Геннадий — председатель Белтелерадиокомпании

Дащинский Дмитрий — призер Олимпийских игр

Дражин Владимир — в свое время вице-премьер

Ермакова Надежда (два участка) — в свое время председатель Нацбанка

Ерин Леонид — в свое время председатель КГБ

Ермошина Лидия — председатель Центральной избирательной комиссии

Жилин Игорь — в свое время глава «Белнефтехима»

Зайцев Вадим — в свое время председатель КГБ

Зась Станислав — секретерь Совета безопасности

Захаров Михаил — хоккейный тренер

Зинкевич Владимир — художник

Зиновский Владимир — министр экономики

Иванов Валерий — в свое время вице-премьер

Иванченко Николай — в свое время заместитель главы администрации Лукашенко

Кочанова Наталья — руководитель администрации Лукашенко

Кобяков Андрей — премьер-министр

Кадушко Николай — в свое время зампред Нацбанка

Казиятко Юрий — руководитель «Столичного телевидения»

Калинин Анатолий — вице-премьер

Каллаур Павел — председатель Нацбанка

Каменков Виктор — в свое время председатель Высшего хозяйственного суда

Кисель Григорий — в свое время руководитель ОНТ

Коноплев Владимир — в свое время председатель «палаты представителей»

Конюк Александр — генеральный прокурор

Корбут Николай Николаевич — в свое время управляющий делами Лукашенко

Косинец Александр — глава администрации Лукашенко

Кудрявец Елена — директор «Белорусской калийной компании»

Кулешов Анатолий — в свое время министр внутренних дел

Курочкин Геннадий — в свое время министр архитектуры и строительства

Кушнир Антон — олимпийский чемпион

Ладутько Николай — в свое время председатель Мингорисполкома

Латыпов Урал — в свое время глава администрации Лукашенко

Лепарская Ирина — тренер по художественной гимнастике

Лузгин Николай — в свое время зампред Нацбанка

Макей Владимир — министр иностранных дел

Мальцев Леонид — в свое время председатель Пограничного комитета и руководитель Совета безопасности

Мартынов Сергей — в свое время министр иностранных дел

Маскевич Сергей — в свое время министр образования

Матусевич Михаил — в свое время вице-спикер «совета республики»

Матюшевский Василий — первый вице-премьер

Михневич Наталья — призер Олимпийских игр

Мицкевич Валерий — заместитель главы администрации Лукашенко

Мясникович Михаил — спикер «совета республики»

Наскевич Иван — председатель Следственного комитета

Новицкий Геннадий — в свое время премьер-министр

Новицкий Олег — космонавт

Наумов Владимир — в свое время министр внутренних дел

Невыглас Геннадий — в свое время глава администрации Лукашенко

Попков Александр — в свое время вице-премьер

Попов Вадим — в свое время председатель «палаты представителей»

Потупчик Владимир — министр энергетики

Павлов Михаил (умер) — в свое время председатель Мингорисполкома

Павловский Александр — в свое время председатель Пограничного комитета

Повный Федор — священник

Прокопович Петр (два участка) — в свое время вице-премьер, председатель Нацбанка

Пролесковский Олег — в свое время министр информации

Петкевич Наталья — в свое время заместитель главы администрации Лукашенко

Радьков Александр — в свое время заместитель главы администрации Лукашенко

Раковец Александр — банкир

Рапота Григорий — государственный секретарь «союзного государства», гражданин России

Рачковский Игорь — в свое время председатель Государственного пограничного комитета

Румас Сергей — в свое время вице-премьер

Руммо Олег — доктор

Русый Михаил — вице-премьер

Русецкий Анатолий — в свое время глава Национальной академии наук

Рыбаков Валентин — заместитель министра иностранных дел, в свое время помощник президента

Селезнев Александр — в свое время министр архитектуры и строительства

Сидорский Сергей — в свое время премьер-министр

Сукало Валентин — председатель Верховного суда

Сухоренко Степан — в свое время председатель КГБ

Семашко Владимир — вице-премьер

Сенько Владимир — в свое время зампред Нацбанка

Тетерин Сергей — теннисный тренер

Ткачев Сергей — в свое время помощник Лукашенко

Товпенец Эдуард — в свое время первый заместитель министра энергетики

Тозик Анатолий — в свое время вице-премьер

Топузидис Павел — бизнесмен

Федорцов Александр — в свое время первый заместитель председателя Верховного суда

Харковец Андрей (умер) — в свое время министр финансов

Цалко Владимир — в свое время министр природных ресурсов

Чиж Юрий — бизнесмен

Шаев Валентин — в свое время председатель Следственного комитета

Шакутин Александр — бизнесмен

Швед Андрей — председатель Государственного комитета судебных экспертиз

Шевцов Виктор — бизнесмен

Шейман Виктор — руководитель делами президента

Шепель Олег — председатель Паралимпийского комитета

Шпилевский Александр — в свое время председатель таможенного комитета

Шуневич Игорь — министр внутренних дел

Щеткина Марианна — вице-спикер «совета республики»

Якобсон Александр — в свое время глава Госконтроля

Ярмоленко Анатолий — певец

Кроме того, министр здравоохранения Василий Жарко, заместитель главы администрации Лукашенко Николай Снопков и председатель палаты представителей Владимир Андрейченко получили в Дроздах огромные квартиры, которые не поступали в общую продажу.