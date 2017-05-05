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Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения

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  • 5.05.2017, 18:19
  • 9,293
Наталья Радина

Кто стоит за атаками на сайт Charter97.org?

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала продолжающееся давление на сайт.

- Наталья, что произошло? Почему Белорусский дом выгоняет сайт Хартии-97 из ее помещения в Варшаве?

- После разгона Площади 2010 года поляки, сочувствующие борющейся Беларуси, решили проявить солидарность и помочь тем, кто вынужден был покинуть страну после развязанных белорусскими властями массовых репрессий. Я еще находилась под домашним арестом и мне сказали, что польский фонд «Свобода и демократия» предложил помещение для работы офиса Charter97.org в Варшаве. По понятным причинам я не могла тогда приехать в Польшу, а часть редакции работала из Вильнюса. И тогда был предложен вариант создания Белорусского дома на базе двух известных белорусских демократических организаций — гражданской кампании «Европейская Беларусь» (лидер Андрей Санников) и движения «За свободу» (лидер Александр Милинкевич).

Осенью 2011 года, когда я уже находилась в Вильнюсе, руководство МИД Польши пригласило редакцию Chartrer97.org работать в Варшаве. Часть редакции в это время уже работала в одной комнате в помещении на улице Вейской, 13. Однако всей редакции там разместиться было негде, причем мы не хотели потеснить располагающиеся там структуры. Поэтому обратились к варшавским властям с просьбой предоставить дополнительное помещение для редакции. Мы получили небольшую трехкомнатную квартиру, в которой разместилась часть сотрудников.

- Но можно сказать, что изначально помещение Белорусского дома предназначалось под «Хартию-97»?

- Да. «Хартия-97» является одним из самых известных белорусских брендов в Польше и именно сайту Charter97.org после событий 2010 года захотели помочь поляки. В то время Белорусский дом действительно был местом убежища и солидарности для десятков белорусских политэмигрантов и беженцев и центром действий по помощи репрессированным в Беларуси. Основную роль в этом играли активисты «Европейской Беларуси» и сотрудники «Хартии-97».

- А почему «Хартия-97» в последние годы работает из-за рубежа, ведь в Беларуси есть независимые СМИ?

- Я не знаю, как другие СМИ, но у меня такая история. В Беларуси против меня только в течение одного 2010 года было возбуждено 4 уголовных дела. Два раза офис «Хартии-97» подвергался погромам со стороны спецслужб, были конфискованы 22 компьютера. В сентябре 2010 года был убит основатель сайта Олег Бебенин, 20 декабря 2010 года были арестованы практически все сотрудники минского офиса «Хартии-97». КГБ их ломало и заставляло подписывать бумаги о сотрудничестве.

Я попала в тюрьму по статье «организация массовых беспорядков», предусматривающей до 15 лет лишения свободы. После выхода из СИЗО под подписку о невыезде я пробовала работать в Беларуси, но после каждой острой статьи меня задерживали и везли в КГБ, где угрожали вернуть обратно в тюрьму. Пока ситуация в стране не изменится, мы не можем работать в Беларуси.

Мы благодарны за помощь Министерству иностранных дел Польши и Фонду международной солидарности за многолетнюю поддержку, а также другим международным организациям и частным пожертвователям за поддержку нашей работы.

- Кто такой Владимир Кобец и какое отношение он имеет к «Хартии-97» и Белорусскому дому?

- Необходимо сказать, что сайт Charter97.org был основан в 1998 году Олегом Бебениным по инициативе Андрея Санникова. Он работал вначале как «корпоративный» сайт гражданской инициативы, а потом стал одним из крупнейших белорусских независимых медиа. Я работаю на сайте с 1999 года. С 2001 года являюсь его главным редактором.

До 2011 года Владимир Кобец не имел никакого отношения к сайту «Хартии-97». Знаю, что он был членом движения «Зубр», позднее ушел из политики и занимался бизнесом. В 2010 году неожиданно для меня он возглавил предвыборный штаб Андрея Санникова на президентских выборах.

После выхода из тюрьмы я встретилась с Кобецом в Вильнюсе в августе 2011 года. Ранее он также был фигурантом уголовного дела «о массовых беспорядках», был освобожден из тюрьмы через полтора месяца. Уехал из Беларуси он только тогда, когда узнал, что я уже в Европе и восстанавливаю полноценную работу редакции Charter97.org. Сразу предложил сотрудничество.

О Кобеце уже ходили разные слухи, так как он не был осужден в отличие от многих других политзаключенных. К слову, я не была осуждена только по той причине, что смогла убежать из Беларуси в апреле 2011 года.

Я не доверяла Кобецу, и решила его проверить, сказав, что знаю точно, что он подписал бумагу о сотрудничестве с КГБ. Он позеленел, побледнел, замолчал, но потом признался, что это действительно так. В ответ я сказала, что если он хочет работать с «Хартией-97», то должен публично рассказать о своем сотрудничестве с КГБ. Вначале он категорически отказывался, но через несколько дней написал такую статью.

В Беларуси сайт Charter97.org работал полуподпольно. После того, как мне предложили работать в Варшаве, стал вопрос о необходимости регистрации. Я поручила Кобецу создать фонд «Хартия-97». Сделала это из-за безвыходной ситуации: Олег Бебенин был убит, другие основатели сайта сидели в тюрьмах.

Позднее, в 2014 году, Кобец стал еще и содиректором Белорусского дома, куда его рекомендовало руководство «Европейской Беларуси». Если бы он не был активистом «Европейской Беларуси» он бы к Белдому никакого отношения не имел. Для меня это было крайне неудобно, потому что он носил с собой три визитки.

- Тогда вообще получается смешная ситуация: сотрудник фонда «Хартии» выгоняет сайт «Хартии» из Белорусского дома? Он сошел с ума?

- Честно сказать, работать с ним было тяжело. Вынуждена сказать, что он злоупотреблял алкоголем, последний год практически перестал появляться на работе, приходил на один-два часа. Заявки и отчеты были очень низкого качества, приходилось за него многое переделывать. Перестал искать новых партнеров и новые источники финансирования для сайта, что еще больше усугубило трудное финансовое положение сайта.

Шоком для меня стало, что в 2015 году он тайком переписал домен сайта Charter97.org на свое имя, не поставив никого об этом в известность. Представьте себе: человек, который 13 лет не имел никакого отношения к сайту тайно пытается его захватить.

И последней каплей стало то, что польские партнеры сообщили мне, что Кобец и некая гражданка Лариса Короленко открыли неправительственную организацию Prospect и коммерческую фирму Prospect Plus в Польше и стали обращаться к традиционным донорам сайта Хартии-97 с просьбой о помощи своим личным структурам.

То есть у Кобеца уже стало пять визиток. Ему было сказано, что директором фонда Хартии он быть уже никак не может. На лицо был острый конфликт интересов. Кобецу было предложено мирно расстаться в течение трех месяцев. Он согласился и обещал не вредить.

Но 2 мая он вдруг устраивает демарш, пишет заявление об увольнении, пытаясь сорвать подписание для нас очень важного договора и одновременно требует от редакции сайта в течение двух дней покинуть помещение, в котором она находилась с 2011 года и в котором он сам же и работал.

Сейчас я думаю, что после неудачной попытки захватить сайт в 2015 году Кобец готовился закрыть фонд Хартии, чтобы помещать нашей работе другим способом.

Действия Кобеца странным образом совпадают с последними атаками Белорусского телевидения и КГБ. В частности, меня назвали одним из организаторов «массовых беспорядков» уже 2017 года, белорусские власти постоянно угрожают сайту закрытием. Я не верю в такие совпадения.

- А что другой директор Белорусского дома Алесь Зарембюк? Он же тоже принял решение о вашем выселении.

- Мне мало что о нем известно. Знаю только, что он уехал из Беларуси очень давно, еще до 2010 года. Как он сам говорил, власти его обвинили в получении денег за оформление шенгенских виз. Знаю, что польское правительство предоставило ему убежище.

У меня с ним были ровные взаимоотношения. Он был проинформирован мною о ситуации с Кобецом. Зарембюк подтвердил, что между нашими организациями продолжится взаимовыгодное сотрудничество. А 2 мая неожиданно выставил этот дикий ультиматум. Сейчас же он трусливо прячется от меня и боится поговорить даже по телефону.


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